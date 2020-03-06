Видео: Рукопашный бой на съемках сериала «Сокол и Зимний Солдат»

Работа над мини-сериалом «Сокол и Зимний Солдат» продолжается, и в сети появились видео со съемок сцены с участием нового Капитана Америка — Агента США. Все снято издалека, без крупных планов, но даже так видно, что создатели делают максимальный упор на реалистичных боевых сценах. Агент в рукопашном бою разбирается с несколькими нападающими, которые, согласно источнику, пытаются похитить мировых лидеров во время встречи «Большой двадцатки» 2023 года.

Сцена описывается следующим образом: «Останавливаются две бронированные машины, и к ним подбегают четыре человека. Сложно понять, что все четверо, судя по всему, женщины в масках. У одной из них ярко-красные, длинные, кудрявые волосы».

На основе этого возникло предположение, что в сериале появится команда суперзлодеек, состоящая из бывших профессиональных рестлеров. На видео также заметили Баки/Зимнего Солдата, который, судя по всему, помогает Агенту США.

Агент США, также известный как Джон Уокер — правительственный оперативник, появившийся в качестве возможной замены для Капитана Америка. Наделенный повышенной силой и рефлексами, он изначально был представлен в комиксах как злодей Супер-Патриот, который пытался победить Капитана Америка. Когда Стив Роджерс, разочарованный американскими властями, оставил свой супергеройский образ, вместо него щит и знаменитый костюм достался Уокеру. В конечном счете Роджерс вернулся к роли Капитана Америка, а Уокер стал самостоятельным персонажем под именем Агента США.

Сюжет «Сокола и Зимнего Солдата» не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) возьмется за щит Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо — преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии».

Премьера сериала состоится на стриминг-платформе в августе 2020-го, но точная дата релиза пока не сообщается.