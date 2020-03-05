Звезды «Назад в будущее» встретились на благотворительном вечере

Майкл Дж. Фокс и Кристофер Ллойд, исполнители главных ролей в трилогии «Назад в будущее», воссоединились во время благотворительного турнира по покеру. Акцию организовал Фонд Майкла Дж. Фокса, занимающийся поисками лекарства от болезни Паркинсона, от которой уже около 30 лет страдает актер. Фото встречи коллег Ллойд опубликовал в своем Instagram.

«Мчусь на скорости 88 миль в час для вечера игры в покер Фонда Майкла Дж. Фокса», — написал актер под фото.

Первая часть трилогии «Назад в будущее» увидела свет в июле 1985-го и при сборах в 381 млн долларов стала самым кассовым фильмом года. В центре сюжета — подросток Марти МакФлай, который с помощью машины времени, сооруженной его другом-профессором доком Брауном, попадает из 1980-х в далекие 1950-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками. Это столкновение приводит к неожиданным последствиям и рискует стереть его из истории.

«Назад в будущее» положил начало популярной франшизе, включающей в себя мультсериал, настольные и видеоигры, книги и комиксы, аттракционы и даже мюзикл.

Осенью 2018 года опрос THR и Morning Consult выяснил, что многие американцы ждут возвращения «Назад в будущее» на большие экраны. Из более 2000 опрошенных 71% респондентов отметили, что хотят увидеть возрождение франшизы. Создатели трилогии Роберт Земекис и Боб Гейл, в свою очередь, неоднократно повторяли: их совершенно не интересует ребут франшизы, и ремейк не появится на свет, пока они живы.

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