Тайка Вайтити снимет два мультсериала по мотивам повести «Чарли и шоколадная фабрика»

В расписании Тайки Вайтити появилось два новых проекта. Постановщик «Кролика Джоджо» и «Тор: Рагнарёк» возьмется за анимационные сериалы Netflix, в основу которых ляжет сказочная повесть Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

В центре сюжета повести — эксцентричный кондитер Вилли Вонка, способный осуществить мечты любого ребенка. В качестве коммерческого приема он спрятал пять золотых билетов в шоколадные батончики и решил испытать честность победителей. Но во время тура по стране лакомств необходимо соблюдать твердые правила, иначе не будет самой главной награды — пожизненного обеспечения шоколадом Вилли Вонки.

Вайтити выступит в качестве режиссера, сценариста и продюсера проектов. Первый сериал будет посвящен главным героям книги, а второй сосредоточится на умпа-лумпах, маленьких рабочих на фабрике Вилли Вонки.

Сериалы Вайтити станут первыми проектами в сотрудничестве между Netflix и The Roald Dahl Story Company, владеющей правами на книги Даля. В будущем компании планируют экранизировать другие произведения автора. Среди них — «Матильда», «Семейство Твит», «Большой и добрый великан» и другие.

В 1971 году вышла первая экранизация повести — фильм «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», где роль причудливого, но гениального кондитера сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году Тим Бёртон выпустил новую адаптацию с Джонни Деппом в роли Вилли Вонки. При бюджете в 150 млн долларов фильм заработал в прокате 474 миллионов.

10 февраля Вайтити получил свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий сатиры «Кролик Джоджо». Сейчас он монтирует спортивную комедию с Майклом Фассбендером «Следующий гол — победный». Также в его планах числятся мини-сериал с Джудом Лоу, фантастика для Apple TV+ и, по слухам, очередная глава «Звездных войн» (ранее он работал над спин-оффом саги, «Мандалорцем»).

Источник: Deadline

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