В интервью CBS исполнитель роли феи-крестной Билли Портер заявил, что в новой экранизации «Золушки» намерен изобразить персонажа без определенной гендерной принадлежности. Актер считает, что современные зрители готовы увидеть новое прочтение знакомого сказочного персонажа.

«У магии нет гендера, — говорит Портер. — Мы представляем этого персонажа без гендера. По крайней мере, так его играю я. И это очень сильно. Это классика, классическая сказка для нового поколения».

Гендер, который не является синонимом понятия «пол», используется для описания спектра характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В отличие от пола, понятие гендера затрагивает психические, культурные и социальные различия, вопросы гендерных и социальных ролей, гендерной идентичности.

«Золушка» — музыкальная картина студии Sony , основанная на сказке Шарля Перро.

Главная героиня истории — милая и трудолюбивая девушка, которая живет вместе с завистливой и жадной мачехой и ее дочерьми. Они помыкают девушкой и заставляют выполнять всю грязную работу в доме. Однажды героине представляется шанс попасть на королевский бал, где она познакомится с любовью всей своей жизни — принцем местного королевства.

Минни Драйвер, Главную роль в новой «Золушке» исполнит певица Камила Кабейо . Вместе с ней в фильме снимаются Николас Голицын Пирс Броснан Джеймс Корден. Кэй Кэннон занимает режиссерское кресло проекта.

Пирс Броснан Российская премьера фильма запланирована на 11 февраля 2021 года.