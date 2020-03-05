КиноПоиск

В новой «Золушке» фея-крестная будет без гендера. Зрители к этому готовы, уверен Билли Портер

Обсудить0

В интервью CBS исполнитель роли феи-крестной Билли Портер заявил, что в новой экранизации «Золушки» намерен изобразить персонажа без определенной гендерной принадлежности. Актер считает, что современные зрители готовы увидеть новое прочтение знакомого сказочного персонажа.

«У магии нет гендера, — говорит Портер. — Мы представляем этого персонажа без гендера. По крайней мере, так его играю я. И это очень сильно. Это классика, классическая сказка для нового поколения».

Гендер, который не является синонимом понятия «пол», используется для описания спектра характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В отличие от пола, понятие гендера затрагивает психические, культурные и социальные различия, вопросы гендерных и социальных ролей, гендерной идентичности.

  • «Золушка» — музыкальная картина студии Sony, основанная на сказке Шарля Перро.
  • Главная героиня истории — милая и трудолюбивая девушка, которая живет вместе с завистливой и жадной мачехой и ее дочерьми. Они помыкают девушкой и заставляют выполнять всю грязную работу в доме. Однажды героине представляется шанс попасть на королевский бал, где она познакомится с любовью всей своей жизни — принцем местного королевства.
  • Главную роль в новой «Золушке» исполнит певица Камила Кабейо. Вместе с ней в фильме снимаются Николас Голицын, Минни Драйвер, Пирс Броснан и Джеймс Корден. Кэй Кэннон занимает режиссерское кресло проекта.
  • Российская премьера фильма запланирована на 11 февраля 2021 года.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

В «Вечных» будет болливудский танцевальный номер. И минимальное количество хромакея

В «Вечных» будет болливудский танцевальный номер. И минимальное количество хромакея

Сегодня, 12:0612
Массовая атака на площадке четвертой «Матрицы». Завершились съемки в Сан-Франциско

Массовая атака на площадке четвертой «Матрицы». Завершились съемки в Сан-Франциско

Вчера6
Автор спин-оффа «Сила Икс» планировал показать анти-Людей Икс. Жестоких и беспощадных

Автор спин-оффа «Сила Икс» планировал показать анти-Людей Икс. Жестоких и беспощадных

3 марта10
Антонио Бандерас получил роль в адаптации игры «Uncharted». Режиссер «Венома» поставит картину

Антонио Бандерас получил роль в адаптации игры «Uncharted». Режиссер «Венома» поставит картину

3 марта2

Главное сегодня

ВидеоПочему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия

Сегодня5
Почему Скарлетт Йоханссон — главная актриса десятилетия
Фильм недели: «Вперед» — задушевное роуд-муви Pixar о двух с половиной эльфах

Фильм недели: «Вперед» — задушевное роуд-муви Pixar о двух с половиной эльфах

Сегодня1
В новой «Золушке» фея-крестная будет без гендера. Зрители к этому готовы, уверен Билли Портер

В новой «Золушке» фея-крестная будет без гендера. Зрители к этому готовы, уверен Билли Портер

час назад11
«Сладкая жизнь» 60 лет спустя. Главный фильм про неврозы и выгорание снова в кино
Культовое кино

«Сладкая жизнь» 60 лет спустя. Главный фильм про неврозы и выгорание снова в кино

Сегодня0
«Авеню 5»: Остроумная сатира с безумными шутками и великолепным Хью Лори
В предыдущих сериях

Подкаст«Авеню 5»: Остроумная сатира с безумными шутками и великолепным Хью Лори

Вчера5
Сериал о российских приключениях Шерлока Холмса выйдет осенью. Что известно о проекте

Сериал о российских приключениях Шерлока Холмса выйдет осенью. Что известно о проекте

час назад5
Отец Рей — клон императора. Что еще стало известно из книги про «Скайуокер. Восход»

Отец Рей — клон императора. Что еще стало известно из книги про «Скайуокер. Восход»

3 часа назад17
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт