Сериал о российских приключениях Шерлока Холмса выйдет осенью. Что известно о проекте

«Шерлок в России» — новый проект продюсерской компании Александра Цекало «Среда» и видеосервиса START, рассказывающий о приключениях легендарного детектива в Российской империи эпохи Александра III. Сериал увидит свет осенью 2020 года.

Главные роли в сериале исполнили Максим Матвеев («Триггер»), Владимир Мишуков («Содержанки») и Ирина Старшенбаум («Притяжение»). Нурбек Эген поставил проект по сценарию Олега Маловичко («Метод»).

«Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START «Шерлок в России» / Фото: Видеосервис START

О чем сериал «Шерлок в России»

По сюжету проекта, выслеживая Джека-потрошителя, знаменитый детектив приходит к выводу, что убийца скрылся в России. Оставив раненого Ватсона в Лондоне, Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где находит нового напарника для расследований — доктора Карцева с Пекарной улицы. Вместе они начинают распутывать жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного (Павел Майков).

Главный соперник Холмса — загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов). С первой встречи с Холмсом он предстает воплощением зла, человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчиненных; отчасти Холмс становится игрушкой в руках «русского Мориарти».

Что говорят создатели

«Мы снимаем фантазию на тему приключений Шерлока, — рассказывает Эген. — Сценарий Олега Маловичко не базировался на произведениях Конана Дойла. Изначально эту идею Александру Цекало принес известный художник Александр Шабуров. Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчетлив, холоден. Но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулезнейше работал над Холмсом, расписал целую тетрадь — в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую. Люди шутят, что эту подготовку можно отправлять в музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло. Мы хотели интересно рассказать историю».

«Честно скажу, когда поступило предложение от Александра Цекало, у меня были сомнения: ярчайшие актеры ярчайшим образом уже воплотили этого персонажа на экране, — признался Матвеев. — Однако здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок — иностранец, и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду. Ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать еще и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России. В этом много юмора, иронии. Я провел много встреч с коренным англичанином, который живет в России давно, чтобы с его помощью понять, как технологически — именно технологически — англичанин пытается строить русскую речь, потому что все национальности делают это по-разному. У англичан нет таких звуков, нет таких глаголов, они иначе строят предложения. И в этом для меня была та характерность, которую хотелось реализовать».

О съемках сериала

Съемки «Шерлока в России» проходили летом 2019 года в Санкт-Петербурге и окрестностях, в том числе в знаменитом особняке А. А. Половцова на Большой Морской, где сохранились интерьеры XIX века.

Источник: Пресс-служба видеосервиса START