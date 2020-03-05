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В «Вечных» будет болливудский танцевальный номер. И минимальное количество хромакея

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Во время записи подкаста New Hollywood звезда «Вечных» Кумэйл Нанджиани рассказал, что в грядущем блокбастере студии Marvel зрителей ждет сцена прямиком из болливудского кино — с танцами, песнями и яркими костюмами. Но режиссер Хлоя Чжао включила ее в фильм не просто так. По сюжету картины герой Нанджиани, Кинго, представитель могучей древней расы, скрывается среди людей в образе болливудского актера.

«Большая часть действия разворачивается в наши дни, — говорит Нанджиани о картине, где Вечные уже много тысячелетий живут среди людей. — И мой персонаж подумал: „Хорошо, мы должны не привлекать к себе внимания, никто не должен знать“. Так что я стал звездой Болливуда, это моя тайная личность. Мы должны вести себя тихо, а я стал крупнейшей звездой болливудского кино».

«При подготовке к съемкам я несколько месяцев тренировался болливудскому танцу. Настоящее физическое упражнение. И, знаете, в сцене примерно 52 танцора, из них 51 профессионал и я!» — добавил актер.

В центре сюжета «Вечных» — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделенные невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако события «Мстители: Финал» и действия Таноса заставили их выйти на свет.

«Фильм очень красивый, снятый по большей части с применением практических спецэффектов, — заметил Нанджиани. — Мы почти не использовали хромакей».

Источник: New Hollywood

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