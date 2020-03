Звезде «Ведьмака» также надоела песня про монету. Но нравятся каверы в жанре хеви-метала

Джои Бэти, исполнитель роли Лютика, признался, что сам немного устал от песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» («Toss a Coin to Your Witcher»), которая стала невероятно популярной после выхода «Ведьмака». По словам актера, он постоянно напевает песню, но в последнее время пытается заглушить ее композицией «…Baby One More Time» Бритни Спирс.

«Ситуация адская, да, — рассказал Бэти в беседе с Variety. — Мне кажется, это отличная песня, но я ее уже целый год слушаю. Забираюсь в душ и начинаю: „Ведьмаку заплатите…“»

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» породила множество версий в самых разных жанрах, стилях и вариантах исполнения. Любимый вариант Бэти — хеви-метал. «Я их обожаю, — заявил актер. — 14-летний Джои сейчас отрывается на полную катушку».

Композиторы «Ведьмака» Соня Белоусова и Джиона Остинелли чрезвычайно довольны популярностью песни среди фанатов. Во время записи подкаста Netflix о сериале Behind The Scenes они рассказали, что получили массу удовольствия при создании композиции и теперь искренне радуются фанатским вариантам.

«Это просто потрясающе, — говорит Остинелли. — Очень круто каждый день наблюдать, как фанаты развлекаются с песней, об этом мы и думали при ее создании. Мы работали над ней с огромным интересом и энтузиазмом и надеялись, что удастся передать это в песне. И фанаты это прочувствовали. Они каждый день создают новые версии, они развлекаются, делают отличные каверы».

«Невероятно, потому что версии варьируются от очень, очень классических до хард-рока и хеви-метала», — добавила Белоусова.

Они объяснили, что больше всего им понравилась оперная версия «Коту подкиньте креветку».

И вариант в исполнении Омского хора.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

