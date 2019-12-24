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Звезде «Ведьмака» также надоела песня про монету. Но нравятся каверы в жанре хеви-метала

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Джои Бэти, исполнитель роли Лютика, признался, что сам немного устал от песни «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» («Toss a Coin to Your Witcher»), которая стала невероятно популярной после выхода «Ведьмака». По словам актера, он постоянно напевает песню, но в последнее время пытается заглушить ее композицией «…Baby One More Time» Бритни Спирс.

«Ситуация адская, да, — рассказал Бэти в беседе с Variety. — Мне кажется, это отличная песня, но я ее уже целый год слушаю. Забираюсь в душ и начинаю: „Ведьмаку заплатите…“»

«Ведьмаку заплатите чеканной монетой» породила множество версий в самых разных жанрах, стилях и вариантах исполнения. Любимый вариант Бэти — хеви-метал. «Я их обожаю, — заявил актер. — 14-летний Джои сейчас отрывается на полную катушку».

Композиторы «Ведьмака» Соня Белоусова и Джиона Остинелли чрезвычайно довольны популярностью песни среди фанатов. Во время записи подкаста Netflix о сериале Behind The Scenes они рассказали, что получили массу удовольствия при создании композиции и теперь искренне радуются фанатским вариантам.

«Это просто потрясающе, — говорит Остинелли. — Очень круто каждый день наблюдать, как фанаты развлекаются с песней, об этом мы и думали при ее создании. Мы работали над ней с огромным интересом и энтузиазмом и надеялись, что удастся передать это в песне. И фанаты это прочувствовали. Они каждый день создают новые версии, они развлекаются, делают отличные каверы».

«Невероятно, потому что версии варьируются от очень, очень классических до хард-рока и хеви-метала», — добавила Белоусова.

Они объяснили, что больше всего им понравилась оперная версия «Коту подкиньте креветку».

И вариант в исполнении Омского хора.

  • Вместе с Бэти, Генри Кавиллом, Фреей Аллан и Аней Чалотра, которые вернутся в знакомых ролях, в продолжении также снимутся Ясен Атор, Агнес Брукнер, Пол Бульон, Кристофер Хивью, Туэ Ерстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс и Месия Симсон. Кого они сыграют, КиноПоиск рассказывал здесь. Ким Бодия исполнит роль Весемира, наставника Геральта.
  • Бэти пошутил, что знаменитые гримасы и хмыканья Геральта появились из-за того, что Кавилл очень ленивый и постоянно сокращает свои реплики. Но это помогает Бэти лучше вжиться в роль Лютика. Актер вечно хихикает над чрезмерной серьезностью героя Кавилла.
  • Первый сезон был практически полностью основан на сборнике рассказов Анджея Сапковского «Последнее желание», но продолжение, по словам продюсера Томека Багиньского, не будет адаптацией конкретной книги. «На самом деле в книгах историй гораздо больше, чем мы смогли бы впихнуть в восемь серий. Так что нам пришлось чрезвычайно осторожно выбирать, какие истории мы хотим рассказать», — признался Багиньски, но не раскрыл, какие именно книги взяты за основу.
  • Сюжет второго сезона не раскрывается. В продолжении Лорен Шмидт Хиссрик планирует отказаться от скачков между разными отрезками во времени. Второй сезон станет гораздо более прямолинейным и сконцентрируется на отношениях Геральта, Цири и Йеннифэр, которые долгое время шли друг к другу.
  • В ноябре 2019 года Netflix продлил «Ведьмака» на второй сезон. Пока не сообщается, когда продолжение увидит свет. Предположительно, проект вернется на экраны в 2021 году, но точной даты премьеры нет.
  • Пока идут съемки второго сезона, стрим-сервис запустил в производство полнометражный анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». Проект разрабатывает Хиссрик совместно со сценаристом третьего эпизода сериала Бо ДеМайо, а героем станет Весемир.
  • О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Источник: Variety / ComicBook.com

Чтобы не пропустить премьеру сериала, добавьте его в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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