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Появились фото со съемок сериала «Локи». С Томом Хиддлстоном и полицией времени

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Съемки мини-сериала Disney+ «Локи» проходят в Атланте, штат Джорджия, и в сети появились первые фото с площадки (пускай и не самого лучшего качества). На камеру удалось поймать съемки сцены с участием главного героя в исполнении Тома Хиддлстона в окружении агентов Управления временными изменениями (TVA) — полиции времени вселенной Marvel. Кроме Хиддлстона, в кадр попали Оуэн Уилсон, явно играющий сотрудника управления, и Софи Ди Мартино, детали костюма которой фактически подтверждают, что она сыграет женскую версию Локи.

В первом совместном тизере сериалов «Локи», «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний Солдат» студия показала Локи в тюремной униформе с символом TVA, однако на фото со съемок бог-обманщик ходит в куртке управления. Предположительно, в стиле классических историй, когда для поимки опасного преступника используют другого преступника, TVA договорится с Локи, чтобы он помог им в поисках некоего злодея.

Фанаты считают, что таким образом в киновселенной Marvel появится Канг Завоеватель — путешествующий по времени суперзлодей из 31-го века. С другой стороны, Локи могли привлечь для поимки версии себя из параллельной временной линии, например Локи-женщины в исполнении Ди Мартино.

Центральным персонажем мини-сериала станет Локи из «Мстителей» 2012 года. В результате действий Железного человека, Капитана Америка и Человека-муравья во время хрононалета в «Мстители: Финал» он забрал Тессеракт и смог сбежать. Получив свободу, Локи отправился в путешествие по человеческой истории, влияя на исход важных событий. Однако ему недолго удавалось оставаться на свободе, и приключениям положило конец Управление временными изменениями.

  • Кроме Хиддлстона, Уилсона и Ди Мартино, в проекте задействованы Гугу Эмбата-Ро и Кэйли Флеминг, но кого они играют — не сообщается.
  • По слухам, по окончании сериала Локи вернется в киновселенную Marvel и появится в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». С собой Локи принесет молот Мьёльнир, благодаря чему Джейн Фостер станет новым Тором.
  • Премьера мини-сериала «Локи» состоится на стрим-сервисе Disney+ весной 2021 года. Точная дата релиза на данный момент неизвестна.

Источник: JustJared

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