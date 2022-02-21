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Появились фото машины нового Бэтмена. Это сдержанный и реалистичный бэтмобиль

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Режиссер Мэтт Ривз опубликовал в Twitter первые фото с бэтмобилем из «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Ривз вывесил три фотографии, демонстрирующие машину Темного рыцаря с трех сторон. Если судить по ним, то зрителей действительно ждет история о ранних годах Бэтмена: новый бэтмобиль выглядит как сильно модифицированный маслкар (с мощным двигателем), и мало похож на танк Кристофера Нолана или готического монстра из фильмов Тима Бертона.

При этом на фото кроме бэтмобиля можно заметить и его обладателя, который, в отличие от фото со съемок с участием каскадера, предстал в плаще. И выглядит он, как и подобает Бэтмену: загадочно и сурово.

В новом фильме не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого Ривз намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

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