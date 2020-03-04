Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за вспышки коронавируса

Студия Universal перенесла премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде из-за вспышки коронавируса. Изначально релиз «Не время умирать» был намечен на 9 апреля текущего года, но теперь фильм выйдет на экраны 25 ноября.

Ранее авторы крупнейшего фанатского сайта о Джеймсе Бонда MI6-HQ написали открытое письмо к продюсерам «Не время умирать» с просьбой сдвинуть релиз картины из-за эпидемии.

«За месяц до выхода „Не время умирать“ в мировой прокат вирус может получить широкое распространение на территории Соединенных Штатов, — говорится в письме. — Сегодня Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Велика вероятность, что кинотеатры будут закрыты или их посещаемость значительно упадет. Даже без ограничений, цитируя М в „Координатах ‚Скайфолл“: „Вы уверены в своей безопасности?“»

Это не первый случай, когда Covid-19 влияет на прокат «Не время умирать». 18 февраля стало известно, что из-за коронавируса студии Universal пришлось отменить важный пресс-тур и премьеру в Китае. По мнению авторов MI6-HQ, это чрезвычайно разумный шаг, заслуживающий похвалы.

Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Сейчас отдельные случаи заболевания замечены в Японии, США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Франции и Германии. Заражено 80 026 человек. Смертельных исходов — 3060.