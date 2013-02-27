Массовая атака на площадке четвертой «Матрицы». Завершились съемки в Сан-Франциско

Подошел к концу этап производства «Матрицы 4» в Сан-Франциско, но сторонние наблюдатели успели застать съемки еще одной сцены. На этот раз на камеру поймали эпизод с участием десятка каскадеров, нападающих на отъезжающую машину. Кто является целью атаки — неизвестно, но интересно, что нападающие внешне очень похожи друг на друга, все одинакового телосложения и в одинаковой одежде.

В сети уже предложили, что в четвертом фильме появится своя версия агента Смита из сиквелов, который мог клонировать себя, заражая своим кодом других обитателей Матрицы. Но на данный момент это не более чем домыслы фанатов.

После завершения съемок команда фильма поблагодарила Сан-Франциско за гостеприимство.