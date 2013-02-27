Массовая атака на площадке четвертой «Матрицы». Завершились съемки в Сан-Франциско

Подошел к концу этап производства «Матрицы 4» в Сан-Франциско, но сторонние наблюдатели успели застать съемки еще одной сцены. На этот раз на камеру поймали эпизод с участием десятка каскадеров, нападающих на отъезжающую машину. Кто является целью атаки — неизвестно, но интересно, что нападающие внешне очень похожи друг на друга, все одинакового телосложения и в одинаковой одежде.
В сети уже предложили, что в четвертом фильме появится своя версия агента Смита из сиквелов, который мог клонировать себя, заражая своим кодом других обитателей Матрицы. Но на данный момент это не более чем домыслы фанатов.
После завершения съемок команда фильма поблагодарила Сан-Франциско за гостеприимство.
- Во время съемок взрыва для «Матрицы 4» в Сан-Франциско пострадали несколько фонарей и рекламный щит. Жители оказались не против этого.
- Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски всеми силами скрывают детали проекта. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.
- Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.
- Продолжение ожидается в кинотеатрах 20 мая 2021 года. Практически тогда же Киану Ривз вернется в образе Джона Уика в четвертой части одноименной экшен-франшизы, премьера которой запланирована на 21 мая 2021-го.
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