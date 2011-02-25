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Бен Аффлек чуть не явился на день рождения сына без подарков. Его выручил Кайло Рен

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В минувший вторник Бен Аффлек стал гостем ток-шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», где рассказал, как звезда «Звездных войн» Адам Драйвер выручил его на день рождения сына. Актер чуть не явился на праздничную вечеринку без подарков, но исполнитель роли Кайло Рена вовремя проявил инициативу.

По словам Аффлека, он прилетел на вечеринку в честь восьмилетия Сэмюэла из Европы и обнаружил, что подарки, которые он заказал заранее, не доставили. Но плохая новость быстро сменилась хорошей. «И тут мне говорят: „Но есть и другие новости. Адам слышал, как ты говорил про день рождения своего сына, поэтому он связался с твоим ассистентом, взял адрес и отправил несколько подарков. Он также подписал открытку и фото от Кайло Рена“», — рассказал Аффлек.

Актер добавил, что Сэмюэл — большой фанат «Звездных войн», и сюрприз от звезды франшизы поразил его. «Мой сын знает, что я и его мама снимаемся в фильмах и что в них все не по-настоящему, — продолжил Аффлек. — Но он также считает, что „Звездные войны“ реальные. И тут я сказал ему: „Я в одном фильме с Кайло Реном“. И он просто офигел».

Также Аффлек попросил Драйвера записать видео с поздравлением и включил его перед Сэмюэлом в тот момент, когда мальчик открывал подарки. «Адам сделал меня героем для моих детей», — заключил Аффлек, добавив, что эта история — настоящий урок о важности маленьких жестов.

  • Ранее Аффлек признался, что окончательно потерял интерес к историям о супергероях и готов оставить Темного рыцаря в прошлом. По словам актера, сейчас он предпочитает более реалистичные проекты вроде его новой драмы «Вне игры».
  • Аффлек уже много лет сражается с алкоголизмом. Он трижды ложился на лечение в клинику, но каждый раз снова срывался. Через несколько месяцев после того, как Аффлек получил жетон за год трезвости, папарацци засняли его пьяным во время празднования Хеллоуина.
  • Сейчас Аффлек снимается в исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль», на площадке которой его недавно заметили. Он также готовится вернуться к режиссуре с несколькими проектами, включая военные ленты «Призрачная армия» и «Красный взвод». Параллельно он работает над экранизацией романа «Призрак короля Леопольда».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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