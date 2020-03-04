Джеймс Франко считает обвинения со стороны бывших студенток «попыткой привлечь к себе внимание»

В октябре 2019-го бывшие студентки ныне закрытой школы актерского мастерства Джеймса Франко обвинили его в злоупотреблении положением, которое он с друзьям использовал для сексуальной эксплуатации девушек. Теперь Франко обратился в суд с просьбой отклонить групповой иск под предлогом, что девушки эксплуатируют движение #MeToo.

Адвокаты Франко выпустили официальное возражение, в котором назвали иск непристойным и лживым, созданным девушками исключительно для того, «чтобы они смогли привлечь к себе как можно больше внимания».

Согласно заявлению Сары Тифер-Каплан и Тони Гаал, которое было направлено в Верховный суд округа Лос-Анджелеса, Франко и его партнеры по организации классов регулярно вели себя неподобающим образом, выказывали знаки сексуального внимания девушкам-студенткам и «сексуализировали свою власть как учителя и работодателя, привлекая их возможностью получить роль в одном из своих проектов».

По словам девушек, за обучение они платили по 300 долларов в месяц и думали, что смогут получить реальные курсы актерского мастерства. Вместо этого им угрожали и сексуально объективировали, а те, кто соглашался раздеться перед Франко и его друзьями, пользовались особым положением в школе.

Юристы Франко утверждают, что Тифер-Каплан просто воспользовалась ситуацией и выставила себя жертвой перед прессой, «жаждущей возможности уничтожить очередную знаменитость». В возражении актер описывается как «ярый сторонник движений #MeToo и „Время вышло“», которые помогли привлечь к ответственности множество «недостойных личностей», но теперь «захватили невинного человека».

«Франко делает то, что лучше для него — всецело отрицает оскорбительные и лживые обвинения, но поддерживает право обвинителей предстать перед судом. В конечном счете Франко уверен, что правда будет на его стороне», — сообщил адвокат актера.

Тифер-Каплан — одна из пяти женщин, которые в январе 2018 года в статье The Los Angeles Times обвинили Франко в сексуальных домогательствах. Тогда актер смог опровергнуть обвинения.

Источник: Variety

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