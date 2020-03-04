КиноПоиск

Джеймс Франко считает обвинения со стороны бывших студенток «попыткой привлечь к себе внимание»

Обсудить0

В октябре 2019-го бывшие студентки ныне закрытой школы актерского мастерства Джеймса Франко обвинили его в злоупотреблении положением, которое он с друзьям использовал для сексуальной эксплуатации девушек. Теперь Франко обратился в суд с просьбой отклонить групповой иск под предлогом, что девушки эксплуатируют движение #MeToo.

Адвокаты Франко выпустили официальное возражение, в котором назвали иск непристойным и лживым, созданным девушками исключительно для того, «чтобы они смогли привлечь к себе как можно больше внимания».

Согласно заявлению Сары Тифер-Каплан и Тони Гаал, которое было направлено в Верховный суд округа Лос-Анджелеса, Франко и его партнеры по организации классов регулярно вели себя неподобающим образом, выказывали знаки сексуального внимания девушкам-студенткам и «сексуализировали свою власть как учителя и работодателя, привлекая их возможностью получить роль в одном из своих проектов».

По словам девушек, за обучение они платили по 300 долларов в месяц и думали, что смогут получить реальные курсы актерского мастерства. Вместо этого им угрожали и сексуально объективировали, а те, кто соглашался раздеться перед Франко и его друзьями, пользовались особым положением в школе.

Юристы Франко утверждают, что Тифер-Каплан просто воспользовалась ситуацией и выставила себя жертвой перед прессой, «жаждущей возможности уничтожить очередную знаменитость». В возражении актер описывается как «ярый сторонник движений #MeToo и „Время вышло“», которые помогли привлечь к ответственности множество «недостойных личностей», но теперь «захватили невинного человека».

«Франко делает то, что лучше для него — всецело отрицает оскорбительные и лживые обвинения, но поддерживает право обвинителей предстать перед судом. В конечном счете Франко уверен, что правда будет на его стороне», — сообщил адвокат актера.

Тифер-Каплан — одна из пяти женщин, которые в январе 2018 года в статье The Los Angeles Times обвинили Франко в сексуальных домогательствах. Тогда актер смог опровергнуть обвинения.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Лауреата «Оскара» Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Он все отрицает

Лауреата «Оскара» Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Он все отрицает

Вчера30
Полански, Аллен, Франко: Кто еще ждет вердикта в эпоху #MeToo

Полански, Аллен, Франко: Кто еще ждет вердикта в эпоху #MeToo

26 февраля39
Роман Полански получил премию «Сезар» за режиссуру. После его победы несколько женщин покинули зал

Роман Полански получил премию «Сезар» за режиссуру. После его победы несколько женщин покинули зал

29 февраля26
Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и домогательствах

24 февраля114

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Авеню 5»: Остроумная сатира с безумными шутками и великолепным Хью Лори

Сегодня3
«Авеню 5»: Остроумная сатира с безумными шутками и великолепным Хью Лори
Появились фото машины нового Бэтмена. Это сдержанный и реалистичный бэтмобиль

Появились фото машины нового Бэтмена. Это сдержанный и реалистичный бэтмобиль

3 минуты назад0
Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за вспышки коронавируса

Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за вспышки коронавируса

час назад11
Маттео Гарроне: «Главная тема „Пиноккио“, как и всех моих фильмов, — поиски любви»
Интервью

Маттео Гарроне: «Главная тема „Пиноккио“, как и всех моих фильмов, — поиски любви»

Сегодня4
Что смотреть в кино: «Человек-невидимка», «Вперед» и «Один вдох»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Человек-невидимка», «Вперед» и «Один вдох»

Сегодня3
Массовая атака на площадке четвертой «Матрицы». Завершились съемки в Сан-Франциско

Массовая атака на площадке четвертой «Матрицы». Завершились съемки в Сан-Франциско

Сегодня, 17:274
На Pornhub вышел документальный фильм про лесбиянок-стриптизерш. И это не порно

На Pornhub вышел документальный фильм про лесбиянок-стриптизерш. И это не порно

Сегодня, 14:5115
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт