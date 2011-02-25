DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»

В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии «Звездные войны», на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.

Благодаря DeepFake Макгрегор появляется в образе пожилого Кеноби в нескольких эпизодах, включая его встречу с Люком Скайуокером. Стоит признать, что вышло крайне убедительно: у актеров поразительно схожие черты лица.

