DeepFake дня: Юэн Макгрегор в четвертом эпизоде «Звездных войн»

В ожидании сериала про Оби-Вана Кеноби автор YouTube-канала Shamook выпустил ролик, где с помощью технологии DeepFake заменил Алека Гиннесса, сыгравшего рыцаря-джедая в оригинальной трилогии «Звездные войны», на Юэна Макгрегора, исполнителя роли Кеноби в приквелах.
Благодаря DeepFake Макгрегор появляется в образе пожилого Кеноби в нескольких эпизодах, включая его встречу с Люком Скайуокером. Стоит признать, что вышло крайне убедительно: у актеров поразительно схожие черты лица.
- DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.
- В последнее время в сети все чаще стали появляться видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние» и Билла Мюррея в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита — в «Матрицу», в «Один дома» Сильвестр Сталлоне превратился в Кевина Маккаллистера, а Роберт Дауни-мл. и Том Холланд стали героями «Назад в будущее». Также Роберта Паттинсона поместили в «Бэтмен: Начало».
- Кеноби — один из ключевых персонажей фантастической саги Джорджа Лукаса, он появляется во всех шести основных эпизодах «Звездных войн». В оригинальной трилогии его сыграл сэр Алек Гиннесс, а в первых трех эпизодах эту роль исполнил Макгрегор.
- В конце января СМИ сообщили, что Disney переносит съемки сериала про Оби-Вана Кеноби, чтобы найти нового сценариста. Изначально автором шоу числился Хуссейн Амини, однако продюсеров не устроил его вариант из-за схожести с другим спин-оффом «Звездных войн» — «Мандалорцем». Если верить источникам, вместо лета 2020 года съемки «Оби-Вана» должны стартовать в начале 2021-го, а число эпизодов сократится с шести до четырех.
- Позднее Юэн Макгрегор прокомментировал новость, заверив журналистов, что речь идет о несущественных правках и что дата премьеры шоу вряд ли изменится.
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