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Триллер «Спутник» включен в программу кинофестиваля «Трайбека-2020»

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Фантастическая картина Егора Абраменко «Спутник» вошла в программу Midnight международного кинофестиваля «Трайбека» (Tribeca Film Festival). Смотр пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля 2020 года, а ленту вместе с режиссером представят продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук и Илья Стюарт.

Действие «Спутника» разворачивается в СССР в 1983 году. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков (Петр Федоров) возвращается на Землю после миссии на орбите, единственный выживший из всей команды. Никто не знает, что произошло, но анализы показывают, что Вешняков стал носителем некоего инопланетного организма, скрывающегося внутри космонавта. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова (Оксана Акиньшина) пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.

Программа Midnight — специальная секция кинофестиваля, в рамках которой проходят показы новинок в жанрах фантастики, экшена и хоррора. Показы «Спутника» состоятся 18, 19 и 24 апреля.

«Спутник» ожидается в российских кинотеатрах 16 апреля 2020 года. Создатели картины сейчас ведут переговоры с представителями прокатных компаний разных стран и рассчитывают выпустить ленту на международный рынок.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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