Хью Джекман отметил трехлетие выхода «Логана». Актер заявил, что это была роль всей жизни

В честь трехлетия выхода фильма «Логан» звезда картины Хью Джекман опубликовал в Instagram несколько фотографий в образе Росомахи, сделанных во время производства картины. «Три года назад в этот день вышел „Логан“, — написал Джекман под постом. — Спасибо вам за многие (серьезно, МНОГИЕ) годы пота, за курочку на пару и за роль всей жизни».

Райан Рейнольдс, с которым Джекман уже несколько лет ведет шуточную войну в соцсетях, не смог пройти мимо и повторил в Instagram свою шутку из 2018 года. Тогда он поздравил Джекмана с 50-летием кадром из «Дэдпула 2» с игрушкой, которая изображает смерть главного героя в финале «Логана». «Поверить не могу, что прошло уже три года с выхода „Логана“. Третья годовщина — это ведь дерево, правильно?» — написал Рейнольдс.

В июне 2019 года Джекман признался в интервью, что в свое время чуть не лишился роли Росомахи. Когда продюсеры начали сомневаться, актер испугался, что его могут уволить. И только его жена Деборра-Ли Фёрнесс помогла ему вновь поверить в себя.

«Мне сказали, что все складывается не так, как они надеялись, — рассказал Джекман. — Меня собирались уволить из моего первого голливудского фильма, крупнейшего в моей карьере. Я разозлился, вернулся домой к жене и начал жаловаться. Я ныл моей жене Деб как настоящий профессионал, плакался об одном или другом. Она меня час спокойно слушала и в итоге сказала: „Послушай, думаю, ты просто должен довериться себе. Ты слишком сильно переживаешь по поводу того, что думают другие. Просто вернись к персонажу, сконцентрируйся на этом, доверься своим инстинктам. Ты справишься“. Как по мне, это и есть любовь. Кто-то, кто продолжает верить в тебя, когда ты до конца не уверен в себе».

В феврале 2019 года Джекмана вместе с Патриком Стюартом внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой продолжительной карьерой в роли супергероя Marvel. Стюарт и Джекман вместе установили рекорд: они оба играли своих персонажей 16 лет и 228 дней, а их последнее появление в этих ролях было в «Логане».

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