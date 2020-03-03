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Начались съемки 4-го сезона «Очень странных дел». Netflix объявил об этом в видео с читки сценария

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Стрим-сервис Netflix официально объявил о старте производства четвертого сезона сериала «Очень странные дела». На YouTube-канале проекта появилось видео с читки сценария, сделанное в стиле кассетных записей 1980-х. Вместе с шоураннерами Мэттом и Россом Дафферами в ролике появляется весь основной актерский состав сериала: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири и Бретт Гельман.

В середине февраля Netflix выпустил тизер четвертого сезона «Очень странных дел», в котором показал, что пропавший в финале третьего сезона шериф Хоппер в действительности не умер, а попал в Россию, где вынужден прокладывать рельсы зимой.

Подробности сюжета четвертого сезона не раскрываются. Предполагается, что часть действия развернется в России, откуда должен выбраться Хоппер.

Дата выхода нового сезона не сообщается. Ожидается, что он выйдет не раньше 2021 года.

Чтобы не пропустить премьеру, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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