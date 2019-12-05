В ремейке «Мулан» не будет возлюбленного героини. Его убрали в связи с движением #MeToo

Продюсер Джейсон Рид рассказал, что в фильме «Мулан» не появится капитан Ли Шанг, командир и возлюбленный главной героини из оригинального мультфильма. По его словам, персонаж не соответствовал современным веяниям, так что от него было решено отказаться.

«Мы разделили Ли Шанга на двух персонажей, — говорит Рид. — Одним стал командир Тан (Донни Йен), который служит для нее заменой отца и наставником на протяжении фильма. Другой — Хунхуй (Йосон Ан), ее соратник в армии».

«Думаю, особенно во времена движения #MeToo наличие командира, который одновременно является возлюбленным, — это не очень хорошо. Нам показалось, что это не очень корректно», — добавил продюсер.

Таким образом, вместо Ли Шанга зрители увидят на экране Хунхуя, которого Ан описывает как сдержанного, благородного и наблюдательного. По его словам, он не сразу находит общий язык с Мулан, но в процессе совместных тренировок они становятся братьями по оружию и друзьями. Актер также отметил, что частично основал своего героя на Ли и попытался передать неоднозначность анимационного персонажа.

Кроме Ли Шанга, в игровом ремейке не появится также дракон Мушу, которого в оригинале озвучивал Эдди Мёрфи . В фильме его место займет птица феникс, которая, по мнению режиссера Ники Каро , лучше подходит новой версии истории Мулан.

В новой «Мулан» также не будет знакомых по мультфильму песен, которые плохо вписывались в реалистичный тон ремейка. «Возвращаясь к вопросу о реализме, мы не склонны начинать петь песни, когда идем на войну. Я не имею ничего против мультфильма. Песни там гениальные. Если бы я могла впихнуть их в фильм, я бы это сделала. Но мы отдаем честь музыке из мультфильма очень значительным способом», — заявила Каро.

заявила Ремейк несколько раз подвергался критике. Так, некоторые зрители призвали бойкотировать картину, после того как исполнительница главной роли Лю Ифэй поддержала действия полиции во время протестов в Гонконге. Других не устроили исторические неточности. С сети обратили внимание, что создатели «Мулан» очень невнимательно отнеслись к истории, географии и архитектуре страны, о которой рассказывают.

исторические неточности. С В отличие от предыдущих игровых ремейков мультфильмов Disney, «Мулан» выйдет в прокат с повышенным рейтингом PG-13 «Дамбо», — просмотр нежелателен для детей младше 13 лет. Все последние проекты студии ( «Аладдин» «Король Лев» ) выходили с рейтингом G или PG (без ограничений или рекомендуется просмотр в сопровождении родителей).

Сюжет мультфильма 1998 года и ремейка основан на китайской поэме VI века, пережившей различные литературные вариации и имеющей множество интерпретаций. Действие разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая.

Источник: Collider