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Опрос: Американские зрители ждут экранизации игр «Super Mario Bros.» и «Pac-Man»

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«Super Mario Bros.» компании Nintendo возглавила рейтинг игр, экранизации которых американские зрители хотели бы увидеть на большом экране. Согласно результатам опроса, проведенного The Hollywood Reporter совместно с Morning Consult, из 2200 респондентов 44% ответили, что они «очень» или «несколько» заинтересованы в полнометражной адаптации игровой серии.

Второе место разделили «Pac-Man» и «Mario Kart», в каждом из которых заинтересовано по 37% опрошенных. Замыкает тройку лидеров аркада «Donkey Kong», собравшая 36% голосов. На последнем месте с 13% оказалась знаменитая серия стратегий «Starcraft».

«Зрители хотят видеть экранизации видеоигр, и это хорошие новости для студий, которые пытаются подключиться к многомиллиардной игровой индустрии», — считает вице-президент Morning Consult Тайлер Синклер.

Полностью список выглядит следующим образом:

  • «Super Mario Brothers» — 44%;
  • «Pac-Man» — 37%;
  • «Mario Kart» — 37%;
  • «Donkey Kong» — 36%;
  • «Grand Theft Auto» — 34%;
  • «Call of Duty» — 32%;
  • «Legend of Zelda» — 31%;
  • «Super Smash Bros» — 28%;
  • «Tetris» — 28%;
  • «Halo» — 26%;
  • «Final Fantasy» — 24%;
  • «Oregon Trail» — 23%;
  • «Red Dead Redemption» — 22%;
  • «Minecraft» — 20%;
  • «Fortnite» — 19%;
  • «The Elder Scrolls» — 17%;
  • «Spyro the Dragon» — 17%;
  • «Metroid» — 15%;
  • «Pong» — 14%;
  • «Starcraft» — 13%.
  • Первая игра «Super Mario Bros.» появилась в 1985 году и считается самой продаваемой игрой в истории: с момента первого релиза было продано 639 млн копий. Благодаря столь оглушительному успеху Марио стал символом компании Nintendo и впоследствии появился во многих других играх японского разработчика.
  • В 1993 году вышел фильм «Супербратья Марио» — первая попытка перенести Марио на большой экран. Несмотря на схожесть имен персонажей, сюжет картины был полностью оригинальным и не основывался на играх. Экранизация с треском провалилась в прокате, а исполнитель главной роли Боб Хоскинс заявил, что это была самая худшая работа в его карьере.
  • Кроме полнометражного фильма, существует и три телевизионных сериала: «Супершоу супербратьев Марио», «Капитан N и приключения супербратьев Марио 3» и «Капитан N и новый мир Супер-Марио».
  • На данный момент в производстве находится полнометражный анимационный фильм «Супербратья Марио». Nintendo разрабатывает проект совместно со студией Illumination Entertainment, ответственной за такие хиты, как «Гадкий я» и «Зверопой».
  • Последние экранизации видеоигр — «Tomb Raider: Лара Крофт», «Рэмпейдж» и «Детектив Пикачу» — мало заинтересовали зрителя. Сборы картин не смогли преодолеть даже отметку в 500 млн долларов. Хорошие показатели в прокате при этом сейчас демонстрирует «Соник в кино», касса которого при бюджете в 85 млн долларов на данный момент составляет 265 млн долларов.
  • На данный момент в производстве находится несколько экранизаций видеоигр. О самых интересных КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: THR

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