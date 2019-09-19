Опрос: Американские зрители ждут экранизации игр «Super Mario Bros.» и «Pac-Man»

«Super Mario Bros.» компании Nintendo возглавила рейтинг игр, экранизации которых американские зрители хотели бы увидеть на большом экране. Согласно результатам опроса, проведенного The Hollywood Reporter совместно с Morning Consult, из 2200 респондентов 44% ответили, что они «очень» или «несколько» заинтересованы в полнометражной адаптации игровой серии.

Второе место разделили «Pac-Man» и «Mario Kart», в каждом из которых заинтересовано по 37% опрошенных. Замыкает тройку лидеров аркада «Donkey Kong», собравшая 36% голосов. На последнем месте с 13% оказалась знаменитая серия стратегий «Starcraft».

«Зрители хотят видеть экранизации видеоигр, и это хорошие новости для студий, которые пытаются подключиться к многомиллиардной игровой индустрии», — считает вице-президент Morning Consult Тайлер Синклер.

Полностью список выглядит следующим образом:

«Super Mario Brothers» — 44%;

«Pac-Man» — 37 %;

«Mario Kart» — 37 %;

«Donkey Kong» — 36%;

«Grand Theft Auto» — 34%;

«Call of Duty» — 32%;

«Legend of Zelda» — 31%;

«Super Smash Bros» — 28%;

«Tetris» — 28%;

«Halo» — 26%;

«Final Fantasy» — 24%;

«Oregon Trail» — 23%;

«Red Dead Redemption» — 22%;

«Minecraft» — 20%;

«Fortnite» — 19%;

«The Elder Scrolls» — 17%;

«Spyro the Dragon» — 17%;

«Metroid» — 15%;

«Pong» — 14%;

«Starcraft » — 13%.

Источник: THR

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