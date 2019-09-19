Опрос: Американские зрители ждут экранизации игр «Super Mario Bros.» и «Pac-Man»

«Super Mario Bros.» компании Nintendo возглавила рейтинг игр, экранизации которых американские зрители хотели бы увидеть на большом экране. Согласно результатам опроса, проведенного The Hollywood Reporter совместно с Morning Consult, из 2200 респондентов 44% ответили, что они «очень» или «несколько» заинтересованы в полнометражной адаптации игровой серии.
Второе место разделили «Pac-Man» и «Mario Kart», в каждом из которых заинтересовано по 37% опрошенных. Замыкает тройку лидеров аркада «Donkey Kong», собравшая 36% голосов. На последнем месте с 13% оказалась знаменитая серия стратегий «Starcraft».
«Зрители хотят видеть экранизации видеоигр, и это хорошие новости для студий, которые пытаются подключиться к многомиллиардной игровой индустрии», — считает вице-президент Morning Consult Тайлер Синклер.
Полностью список выглядит следующим образом:
- «Super Mario Brothers» — 44%;
- «Pac-Man» — 37%;
- «Mario Kart» — 37%;
- «Donkey Kong» — 36%;
- «Grand Theft Auto» — 34%;
- «Call of Duty» — 32%;
- «Legend of Zelda» — 31%;
- «Super Smash Bros» — 28%;
- «Tetris» — 28%;
- «Halo» — 26%;
- «Final Fantasy» — 24%;
- «Oregon Trail» — 23%;
- «Red Dead Redemption» — 22%;
- «Minecraft» — 20%;
- «Fortnite» — 19%;
- «The Elder Scrolls» — 17%;
- «Spyro the Dragon» — 17%;
- «Metroid» — 15%;
- «Pong» — 14%;
- «Starcraft» — 13%.
- Первая игра «Super Mario Bros.» появилась в 1985 году и считается самой продаваемой игрой в истории: с момента первого релиза было продано 639 млн копий. Благодаря столь оглушительному успеху Марио стал символом компании Nintendo и впоследствии появился во многих других играх японского разработчика.
- В 1993 году вышел фильм «Супербратья Марио» — первая попытка перенести Марио на большой экран. Несмотря на схожесть имен персонажей, сюжет картины был полностью оригинальным и не основывался на играх. Экранизация с треском провалилась в прокате, а исполнитель главной роли Боб Хоскинс заявил, что это была самая худшая работа в его карьере.
- Кроме полнометражного фильма, существует и три телевизионных сериала: «Супершоу супербратьев Марио», «Капитан N и приключения супербратьев Марио 3» и «Капитан N и новый мир Супер-Марио».
- На данный момент в производстве находится полнометражный анимационный фильм «Супербратья Марио». Nintendo разрабатывает проект совместно со студией Illumination Entertainment, ответственной за такие хиты, как «Гадкий я» и «Зверопой».
- Последние экранизации видеоигр — «Tomb Raider: Лара Крофт», «Рэмпейдж» и «Детектив Пикачу» — мало заинтересовали зрителя. Сборы картин не смогли преодолеть даже отметку в 500 млн долларов. Хорошие показатели в прокате при этом сейчас демонстрирует «Соник в кино», касса которого при бюджете в 85 млн долларов на данный момент составляет 265 млн долларов.
- На данный момент в производстве находится несколько экранизаций видеоигр. О самых интересных КиноПоиск рассказывал здесь.
Источник: THR
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