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Автор спин-оффа «Сила Икс» планировал показать анти-Людей Икс. Жестоких и беспощадных

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В беседе с ComicBookMovie режиссер «Острова фантазий» Джефф Уодлоу рассказал о своей несостоявшейся версии спин-оффа «Людей Икс» — фильма «Сила Икс». По его словам, он планировал сделать трилогию о мутантах, лишенных привилегий и поддержки Чарльза Ксавье. Под предводительством Кейбла они добивались бы всего сами. Проект, однако, не состоялся, и теперь Уодлоу с радостью делится подробностями.

«В своей версии проекта, которая более неактуальна („Дэдпул 2“ представил Кейбла, а я написал „Силу Икс“ еще до выхода первого „Дэдпула“), я подумал: если „Люди Икс“ — это истории о мутантах, посещающих частную школу с Росомахой и Профессором Икс, и за ними прилетает частный самолет, то что с другими мутантами, которые ходят в обычную школу? — говорит Уодлоу. — Что происходит с теми, за кем не присматривает благодетель, с детьми, которые вынуждены сами во всем разбираться? Тогда мы бы представили этого мрачного, воинственного наставника в лице Кейбла».

«Я продумал историю на три фильма. Начиная с „Силы Икс“ Роба Лайфелда из 1990-х с ребятами, которые сражаются за то, во что верят, — продолжает режиссер. — К третьему фильму группа бы выросла и изменилась, одни члены команды ушли бы, появились бы новые. Они бы фактически превратились в версию „Силы Икс“ от Рика Ремендера из начала 2000-х. Гораздо более мрачную команду для выполнения спецопераций, которые за три фильма сбились бы с пути».

«Сила Икс» дебютировала в 1991-м на страницах первого спин-оффа «Людей Икс» — «Новых мутантов». Впоследствии отряд, созданный Лайфелдом, обзавелся собственным комиксом. Несмотря на успешное переосмысление команды Питером Маллиганом и Майком Оллредом в начале 2000-х, в 2002 году серию переименовали, и оригинальный комикс закончился. В 2008-м Marvel воскресила отряд с новым составом, который за последние несколько лет успел неоднократно кардинально менялся.

В отличие от Людей Икс, пытающихся найти способ сосуществования с обычными людьми, «Сила Икс» разбиралась с противниками мутантов жестко и безапелляционно. За время существования отряда его участниками успели побывать множество самых разных героев, включая Домино, Дэдпула, Росомаху и Фантомекса.

Fox начала разработку «Силы Икс» в 2013 году. Уодлоу успел написать черновой сценарий, но успех «Дэдпула» заставил студию переработать проект под более популярного персонажа. К работе подключили Дрю Годдарда, и картина должна была увидеть свет после выхода сиквела. Все изменилось из-за слияния Fox с Disney: мутанты фактически стали частью киновселенной Marvel, и про «Силу Икс» все окончательно забыли.

Уодлоу, тем не менее, надеется, что Кевин Файги возродит «Силу Икс», и тогда у него появится возможность поработать над мутантами в киновселенной Marvel.

«Кевин Файги, если вы читаете это, то я готов на все, чтобы поработать над вашей версией „Людей Икс“ и „Силы Икс“, — заявил Уодлоу. — Я занялся кино из-за комиксов 1990-х. Я их очень сильно люблю, и моя мечта сбылась, когда я смог поработать над „Силой Икс“ и познакомиться с Робом Лайфелдом. Я получил огромное удовольствие от этой работы».

Источник: ComicBookMovie

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