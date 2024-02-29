Лауреата «Оскара» Тимоти Хаттона обвинили в изнасиловании 14-летней девушки. Он все отрицает

Согласно материалу BuzzFeed News, опубликованному 2 марта, лауреат премии «Оскар» за роль в драме «Обыкновенные люди» Тимоти Хаттон в 1983 году принял участие в изнасиловании Серы Джонсон, которой на тот момент было 14 лет. По словам Джонсон, подавшей официальное заявление в полицию Ванкувера, это произошло, когда актер был в городе на съемках картины «Ледяной человек».

Джонсон рассказала изданию, что Хаттон пригласил девушку и двух ее подруг в номер своего отеля. Там 20-летний Хаттон вместе со своим другом напал на нее и изнасиловал. Она призналась, что много лет не решалась заговорить о случившемся из опасений, что ей никто не поверит. Рассказать о происшествии ей помогло движение #MeToo, поддерживающее жертв изнасилований и сексуальных домогательств.

Хаттон всячески отрицает предъявленные обвинения, называя заявление Джонсон «выдумкой» и утверждая, что никогда с ней не встречался.

«Последние два с половиной года я несколько раз становился целью попыток вымогательства со стороны женщины по имени Сера Дэйл Джонсон, которая намеревалась получить от меня миллионы долларов, — говорится в официальном заявлении Хаттона, выпущенном после публикации материала. — Она угрожала, что, если я не соглашусь на ее требования, она пойдет к прессе с фальшивыми обвинениями, что я напал на нее 37 лет назад в Канаде. Я никогда не нападал на мисс Джонсон».

«Сегодня BuzzFeed решило опубликовать фальшивую историю мисс Джонсон, — продолжает актер. — В BuzzFeed знали правду, потому что им предоставили задокументированные доказательства. На самом деле попытки вымогательства со стороны мисс Джонсон провалились, и она решила воплотить в жизнь свои угрозы и пришла к прессе со своей фальшивой историей. Когда я узнал об этом, то пришел в ФБР и подписал показания под присягой и подал заявление против мисс Джонсон с обвинениями в вымогательстве. Я продолжу работать, чтобы доказать: это лишь неудачная попытка вымогательства, основанная на событиях, которых не было».

В работе над материалом авторы BuzzFeed News встретились с одной из подруг Джонсон, присутствовавших той ночью в номере Хаттона. Женщина, пожелавшая остаться неизвестной под инициалами С. Б., подтвердила версию Джонсон и согласилась подписать письменное показание под присягой. Кроме нее, еще пять человек подтвердили BuzzFeed, что Джонсон рассказывала им о случившемся с Хаттоном.

Мать Джонсон, которая на тот момент работала художником-декоратором, призналась BuzzFeed, что они хотели обратиться в полицию, но испугались, что их внесут в черный список и она не сможет работать в индустрии. По ее словам, сейчас она сожалеет об этом.

Джонсон пыталась разрешить ситуацию через суд, и ей даже удалось достигнуть с юристами Хаттона соглашения о выплате в 135 тыс. долларов. Однако впоследствии она передумала, когда поняла, что Хаттон сможет все отрицать. Ситуация только усложнилась, когда бывший парень Джонсон связался с другом Хаттона, предположительно участвовавшим в изнасиловании, и предложил выступить посредником. Адвокаты Хаттона использовали это, чтобы дискредитировать заявление Джонсон.

Юристы Хаттона также потребовали от издания выпустить опровержение. Они утверждают, что финансовое положение BuzzFeed оставляет желать лучшего, а сайту требуется внимание читателей и просмотры, в свете чего они пошли на поводу у Джонсон и поверили ее словам. «Они проигнорировали доказательства, что мисс Джонсон врала о причастности к попыткам вымогательства, и не обратили внимания на важные несоответствия в истории мисс Джонсон».

«Материал BuzzFeed News об изнасиловании Тимоти Хаттоном 14-летней девушки основан на интервью с предполагаемой жертвой, воспоминаниях женщины, которая была с ней той ночью, и словах пяти разных человек, которые знали о нападении. BuzzFeed News безоговорочно остается на стороне опубликованного материала», — говорится в ответном заявлении.

Источник: Variety

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.