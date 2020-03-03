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Бен Аффлек не намерен возвращаться к Бэтмену. Или супергеройскому кино

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В интервью с ДеУэйном Хэмби звезда фильмов «Бэтмен против Супермена» и «Сорвиголова» Бен Аффлек признался, что окончательно потерял интерес к историям о супергероях и готов оставить Темного рыцаря в прошлом. По словам актера, сейчас он предпочитает более реалистичные проекты вроде его новой драмы «Вне игры».

«У меня была возможность написать, поставить и исполнить главную роль в „Бэтмене“, — говорит Аффлек, подтвердив, что окончательно расстался с Темным рыцарем. — Просто это случилось на том этапе моей жизни, когда я потерял интерес к подобным историям. Я обязательно посмотрю „Бэтмена“. Думаю, будет отличный фильм. Мне кажется, Роберт Паттинсон отличный. Но „Вне игры“ — тот тип историй, которые мне сейчас интересно рассказывать».

  • Аффлека назначили постановщиком сольного фильма о Темном рыцаре после выхода «Бэтмен против Супермена». Он долгое время работал над сценарием картины, где также должен был исполнить главную роль, но в итоге оставил режиссерское кресло проекта. Позже он признал, что просто не справился. «Я попытался сделать свою версию „Бэтмена“, — сказал Аффлек. — Работал с очень хорошим сценаристом, но просто не смог найти подходящую идею».
  • После «Лиги справедливости» Аффлек заявил, что не планирует возвращаться к роли Бэтмена и окончательно расстался с персонажем.
  • В интервью The New York Times Аффлек рассказал, что отказался от роли Темного рыцаря в первую очередь из-за своего алкоголизма. «Я показал кое-кому сценарий „Бэтмена“. Они сказали: „Думаю, сценарий хороший. Я также думаю, что ты сопьешься до смерти, если вновь пройдешь через все это“», — признался Аффлек.
  • Аффлек уже много лет сражается с алкоголизмом. Он трижды ложился на лечение в клинику, но каждый раз снова срывался. Через несколько месяцев после того, как Аффлек получил жетон за год трезвости, папарацци засняли его пьяным во время празднования Хеллоуина.
  • Сейчас Аффлек снимается в исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль», на площадке которой его недавно заметили. Он также готовится вернуться к режиссуре с несколькими проектами, включая военные ленты «Призрачная армия» и «Красный взвод». Параллельно он работает над экранизацией романа «Призрак короля Леопольда».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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