Антонио Бандерас получил роль в адаптации игры «Uncharted». Режиссер «Венома» поставит картину

Антонио Бандерас («Боль и слава») присоединился к актерскому составу фильма «Неизведанное: Удача Дрейка» — экранизации игр серии «Uncharted». Роли в проекте также получили София Тейлор Али («Тиран») и Тати Габриэль («Леденящие душу приключения Сабрины»). На данный момент неизвестно, кого они сыграют. Рубен Фляйшер («Веном») достиг договоренности со студией Sony и поставит картину.

«Uncharted» — видеоигры о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Сюжет экранизации не раскрывается. Точно известно, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Том Холланд исполнит в картине главную роль.

«Е сли вы знакомы с играми, то не знаете, что произойдет в фильме. А если не играли, то все равно посмотрите с удовольствием, так как увидите все одновременно со всеми», — уверен Холланд.

В ноябре 2019 года к актерскому составу присоединился Марк Уолберг, который сыграет Салли — наставника и друга Дрейка. Холланд уверен, что из Уолберга получится отличный Салли.

Марк Уолберг, который сыграет Салли — наставника и друга Дрейка. Холланд уверен, что из Уолберга получится отличный Салли. Студия Sony уже несколько лет пытается перенести «Uncharted» на большой экран. В разное время к экранизации присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер, Джо Карнахан и Шон Леви, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера. Последним от проекта отказался Дэн Трахтенберг.

Сет Гордон, Нил Бёргер, Джо Карнахан и Шон Леви, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера. Последним от проекта отказался Дэн Трахтенберг. Для работы над «Uncharted» и адаптациями других игр в мае 2019 года студия Sony создала кинокомпанию PlayStation Productions. Она будет отвечать за экранизации разных игровых эксклюзивов Sony, включая «God of War», «Tomb Raider», «Metal Gear Solid», «Crash Bandicoot» и «The Last of Us».

Фильм ожидался в кинотеатрах 18 декабря 2020 года, но проблемы с режиссером заставили студию пересмотреть планы. Новая дата премьеры — 5 марта 2021 года.

Источник: Variety