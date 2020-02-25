Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Авторы крупнейшего фанатского сайта о Джеймсе Бонда MI6-HQ написали открытое письмо к продюсерам «Не время умирать» с просьбой перенести релиз картины. Мировая премьера 25-го фильма должна состояться 31 марта в Лондоне, но фанаты попросили передвинуть показ картины на лето, чтобы избежать дальнейшего распространения смертельного коронавируса пневмонии Covid-19. «Пришло время поставить общественное здоровье выше графика релизов», — уверены авторы письма, озаглавленного «Не время для нерешительности».

«За месяц до выхода „Не время умирать“ в мировой прокат вирус может получить широкое распространение на территории Соединенных Штатов, — говорится в письме. — Сегодня Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Велика вероятность, что кинотеатры будут закрыты или их посещаемость значительно упадет. Даже без ограничений, цитируя М в „Координатах ‚Скайфолл‘“: „Вы уверены в своей безопасности?“»

Авторы считают, что всего лишь один человек, у которого даже нет симптомов, может заразить остальных зрителей, а подобная реклама никому не нужна.

«Отложите релиз „Не время умирать“ до лета, когда эксперты ожидают, что эпидемия достигнет пика и будет взята под контроль, — продолжают авторы. — Это всего лишь фильм. Здоровье и благополучие фанатов по всему миру и их семей важнее. Мы четыре года ждали этот фильм. Качество фильма не пострадает из-за нескольких месяцев, и это только поможет кассе последнего фильма с Дэниэлом Крэйгом в роли Бонда».

18 февраля стало известно, что из-за коронавируса студии Universal пришлось отменить важный пресс-тур и премьеру в Китае. По мнению авторов MI6-HQ, это чрезвычайно разумный шаг, заслуживающий похвалы.

Представители Universal и кинокомпании EON пока никак не прокомментировали письмо.

Covid -19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Правительство попыталось сдержать распространение и приняло меры по ограничению перемещений по стране, однако через несколько недель случаи заражения были зафиксированы и за пределами Хубэя. Сейчас отдельные случаи заболевания замечены в Японии, США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Франции и Германии. Заражено 80 026 человек. Смертельных исходов — 3060.

Студия Paramount заморозила производство боевика «Миссия: невыполнима 7» в Италии из-за распространения коронавируса. В стране зафиксировано рекордное количество заражений за пределами Китая и Южной Кореи, и правительство приняло решение запретить массовые собрания людей. В итоге отменили съемки картины Кристофера МакКуорри , которые должны были пройти в Венеции в течение трех недель.

заморозила производство Под вопросом оказалось производство экшен-комедии «Красное уведомление» Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот . Съемки картины также должны были пройти в Италии, но теперь продюсеры рассматривают возможность продолжить работу над картиной в другой стране.

«Красное уведомление» Канал CBS отложил съемки 38-го сезона передачи «Удивительная гонка» , которые проходили в Европе и Англии.

«Удивительная гонка» В Италии, в основном на севере, было закрыто 50% всех кинотеатров. В Китае работу прекратили более 70 000 экранов, но сейчас правительство планирует восстановить доступ в кинозалы при соблюдении должных мер безопасности.

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Источник: THR