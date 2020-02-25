КиноПоиск

Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Обсудить0

Авторы крупнейшего фанатского сайта о Джеймсе Бонда MI6-HQ написали открытое письмо к продюсерам «Не время умирать» с просьбой перенести релиз картины. Мировая премьера 25-го фильма должна состояться 31 марта в Лондоне, но фанаты попросили передвинуть показ картины на лето, чтобы избежать дальнейшего распространения смертельного коронавируса пневмонии Covid-19. «Пришло время поставить общественное здоровье выше графика релизов», — уверены авторы письма, озаглавленного «Не время для нерешительности».

«За месяц до выхода „Не время умирать“ в мировой прокат вирус может получить широкое распространение на территории Соединенных Штатов, — говорится в письме. — Сегодня Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Велика вероятность, что кинотеатры будут закрыты или их посещаемость значительно упадет. Даже без ограничений, цитируя М в „Координатах ‚Скайфолл‘“: „Вы уверены в своей безопасности?“»

Авторы считают, что всего лишь один человек, у которого даже нет симптомов, может заразить остальных зрителей, а подобная реклама никому не нужна.

«Отложите релиз „Не время умирать“ до лета, когда эксперты ожидают, что эпидемия достигнет пика и будет взята под контроль, — продолжают авторы. — Это всего лишь фильм. Здоровье и благополучие фанатов по всему миру и их семей важнее. Мы четыре года ждали этот фильм. Качество фильма не пострадает из-за нескольких месяцев, и это только поможет кассе последнего фильма с Дэниэлом Крэйгом в роли Бонда».

18 февраля стало известно, что из-за коронавируса студии Universal пришлось отменить важный пресс-тур и премьеру в Китае. По мнению авторов MI6-HQ, это чрезвычайно разумный шаг, заслуживающий похвалы.

Представители Universal и кинокомпании EON пока никак не прокомментировали письмо.

  • Covid-19 — новый вид пневмонии, который дал о себе знать 31 декабря 2019 года, когда в Китае было зарегистрировано несколько случаев заражения. Вскоре выяснилось, что очаг заражения — город Ухань в провинции Хубэй, на рыбном рынке которого обнаружили источник вируса. Правительство попыталось сдержать распространение и приняло меры по ограничению перемещений по стране, однако через несколько недель случаи заражения были зафиксированы и за пределами Хубэя. Сейчас отдельные случаи заболевания замечены в Японии, США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, Малайзии, Франции и Германии. Заражено 80 026 человек. Смертельных исходов — 3060.
  • Студия Paramount заморозила производство боевика «Миссия: невыполнима 7» в Италии из-за распространения коронавируса. В стране зафиксировано рекордное количество заражений за пределами Китая и Южной Кореи, и правительство приняло решение запретить массовые собрания людей. В итоге отменили съемки картины Кристофера МакКуорри, которые должны были пройти в Венеции в течение трех недель. 
  • Под вопросом оказалось производство экшен-комедии «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот. Съемки картины также должны были пройти в Италии, но теперь продюсеры рассматривают возможность продолжить работу над картиной в другой стране.
  • Канал CBS отложил съемки 38-го сезона передачи «Удивительная гонка», которые проходили в Европе и Англии.
  • В Италии, в основном на севере, было закрыто 50% всех кинотеатров. В Китае работу прекратили более 70 000 экранов, но сейчас правительство планирует восстановить доступ в кинозалы при соблюдении должных мер безопасности.
  • О том, как коронавирус может сказаться на мировой киноиндустрии, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: THR

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

«Это последняя глава для Дэниэла Крэйга»: Кэри Фукунага показал видео со съемок нового «Бонда»

«Это последняя глава для Дэниэла Крэйга»: Кэри Фукунага показал видео со съемок нового «Бонда»

25 февраля20
Нового «Джеймса Бонда» не покажут в Китае из-за коронавируса. Как он вообще повлиял на индустрию

Нового «Джеймса Бонда» не покажут в Китае из-за коронавируса. Как он вообще повлиял на индустрию

18 февраля36
Билли Айлиш представила меланхоличную песню для нового фильма о Бонде

Билли Айлиш представила меланхоличную песню для нового фильма о Бонде

14 февраля64
Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

Тизер фильма «Не время умирать»: Опасные трюки и хладнокровный Бонд

3 февраля11

Главное сегодня

Выбор редакции

25 главных фильмов весны 2020 года

Сегодня9
25 главных фильмов весны 2020 года
Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Сегодня, 19:0611
Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря». Актер вышел из кризиса?

Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря». Актер вышел из кризиса?

Сегодня, 18:0020
Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

Сегодня, 16:304
В чем секрет вечной жизни «Ворониных» — сериала, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса

В чем секрет вечной жизни «Ворониных» — сериала, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса

Вчера35
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Сегодня, 19:024
«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

Сегодня, 17:363
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт