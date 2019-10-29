Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году. В общей сложности субсидии должны были составить свыше 2 млрд рублей. Из них 770 миллионов предназначались на ребейты, а 1,25 миллиарда — на субтитры и озвучку на иностранные языки, а также на продвижение и рекламу на фестивалях и кинорынках. В итоге сумму сократили до 70 миллионов, которые пойдут на пилотный проект ребейтов.

Система ребейтов направлена на развитие национальной экономики путем привлечения зарубежных кинематографистов. Согласно правилам, иностранные компании приезжают снимать кино в Россию и тратят свои деньги на различные услуги (гостиницы, рестораны, съемочные группы и т. д.), а взамен местное правительство компенсирует часть их издержек. Подробнее о важности ребейтов КиноПоиск писал в материале о прошедшем в Петербурге «Синепозиуме».



Как сообщают «Ведомости», сокращение субсидии связано с недавней сменой правительства. По словам источников, новые министры обеспокоены, что без надлежащей экспертизы софинансирование из бюджета могут получить зарубежные фильмы, сюжет которых очерняет Россию. Поэтому чиновники решили ограничиться пилотным проектом и посмотреть, как система возвратов покажет себя на практике.

Опрошенные «Ведомостями» продюсеры расстроены таким решением. Некоторые уже заключили соглашения о ребейтах с зарубежными партнерами. «Все это, конечно, безобразие, все уже официально утвердили, а теперь мы теряем лицо перед иностранцами, с которыми начали обсуждать проекты», — делится владелец крупной студии.

Проблемы с иностранными коллегами могут возникнуть и у тех, кто рассчитывал на программу адаптации. «В расчете на утвержденную программу адаптации мы уже заказали довольно дорогую переозвучку на несколько языков, — рассказывает продюсер Сергей Сельянов. — Договорились с иностранными партнерами, что сделаем это за собственный счет, но получим от них более выгодные условия по контракту».

Также есть вероятность, что отмена субсидий на локализацию может повлиять на конкурентоспособность российского контента за рубежом. «По опросам иностранных покупателей, наш контент часто проигрывает экспортной продукции других стран из-за отсутствия дубляжа и локализации промоматериалов. На это нужны субсидии государства. Такие программы господдержки десятилетиями работают в странах, которые лидируют по экспорту национального контента — Франции, Германии, Корее», — говорит глава «Роскино» Евгения Маркова.

Тем не менее некоторые кинокомпании намерены встретиться с министрами и обсудить разморозку обещанных средств.

Источник: «Ведомости»

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