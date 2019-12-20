«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

В Москве объявили номинантов Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лидерами стали «Француз» Андрея Смирнова и «Дылда» Кантемира Балагова — у них девять и восемь номинаций соответственно. За ними идет «Айка» (пять номинаций), а строчкой ниже расположились «Грех», «Одесса» и «Мальчик русский» (у каждого по четыре номинации).
В этом году приз «За честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получит Рустам Ибрагимбеков, за вклад в кинематографические науки, критику и образование — киновед Елена Стишова, за творческие достижения в искусстве телевизионного кино — Борис Хлебников, а за роль в международном проекте — Юлия Снигирь, сыгравшая в сериале «Новый Папа».
Лучший игровой фильм
- «Айка»
- «Грех»
- «Дылда»
- «Одесса»
- «Француз»
Лучший неигровой фильм
Лучший анимационный фильм
- «Узы»
- «Хозяйка Медной горы»
- «Он не может жить без космоса»
Лучшая мужская роль
- Алексей Агранович — «Юморист»
- Алексей Вертков — «Воскресенье»
- Александр Паль — «Верность»
- Леонид Ярмольник — «Одесса»
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
- Александр Балуев — «Француз»
- Михаил Ефремов — «Француз»
- Евгений Цыганов — «Одесса»
Лучшая женская роль второго плана
- Вера Алентова — «Воскресенье»
- Нина Дробышева — «Француз»
- Наталья Тенякова — «Француз»
Лучшая режиссерская работа
- Кантемир Балагов — «Дылда»
- Сергей Дворцевой — «Айка»
- Андрей Смирнов — «Француз»
Лучшая сценарная работа
- Дмитрий Глуховский — «Текст»
- Сергей Дворцевой, Геннадий Островский — «Айка»
- Юсуп Разыков — «Керосин»
- Андрей Смирнов — «Француз»
Лучшая операторская работа
- Ксения Середа — «Дылда»
- Александр Симонов — «Грех»
- Айрат Ямилов — «Мальчик русский»
Лучшая музыка к фильму
- Евгений Гальперин — «Дылда»
- Анна Друбич — «Одесса»
- Сергей Старостин — «Керосин»
Лучшая работа звукорежиссера
- Ростислав Алимов — «Дылда»
- Рустам Ахадов — «Однажды в Трубчевске»
- Павел Дореули — «Тобол»
Лучшая работа художника
- Маурицио Сабатини — «Грех»
- Елена Жукова — «Мальчик русский»
- Сергей Иванов — «Дылда»
Лучшая работа художника по костюмам
- Дмитрий Андреев — «Грех»
- Ольга Смирнова — «Дылда»
- Ольга Бахарева — «Мальчик русский»
- Людмила Гаинцева — «Француз»
Лучшая работа режиссера монтажа
Лучший фильм стран СНГ и Балтии
Открытие года
- Борис Акопов (режиссер, сценарист) — «Бык»
- Александр Золотухин (сценарист) — «Мальчик русский»
- Евгения Образцова (женская роль) — «Француз»
Вручение премии пройдет 29 марта в ККЗ «Вегас» в Москве.
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