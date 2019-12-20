КиноПоиск

«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

Обсудить0

В Москве объявили номинантов Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лидерами стали «Француз» Андрея Смирнова и «Дылда» Кантемира Балагова — у них девять и восемь номинаций соответственно. За ними идет «Айка» (пять номинаций), а строчкой ниже расположились «Грех», «Одесса» и «Мальчик русский» (у каждого по четыре номинации).

В этом году приз «За честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получит Рустам Ибрагимбеков, за вклад в кинематографические науки, критику и образование — киновед Елена Стишова, за творческие достижения в искусстве телевизионного кино — Борис Хлебников, а за роль в международном проекте — Юлия Снигирь, сыгравшая в сериале «Новый Папа».

Лучший игровой фильм

  • «Айка»
  • «Грех»
  • «Дылда»
  • «Одесса»
  • «Француз»

Лучший неигровой фильм

Лучший анимационный фильм

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая режиссерская работа

  • Кантемир Балагов — «Дылда»
  • Сергей Дворцевой — «Айка»
  • Андрей Смирнов — «Француз»

Лучшая сценарная работа

Лучшая операторская работа

Лучшая музыка к фильму

Лучшая работа звукорежиссера

Лучшая работа художника

Лучшая работа художника по костюмам

  • Дмитрий Андреев — «Грех»
  • Ольга Смирнова — «Дылда»
  • Ольга Бахарева — «Мальчик русский»
  • Людмила Гаинцева — «Француз»

Лучшая работа режиссера монтажа

Лучший фильм стран СНГ и Балтии

Открытие года

Вручение премии пройдет 29 марта в ККЗ «Вегас» в Москве.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Дылда» Кантемира Балагова взяла приз FIPRESCI на фестивале в Палм-Спрингс

«Дылда» Кантемира Балагова взяла приз FIPRESCI на фестивале в Палм-Спрингс

13 января6
Лучшие фильмы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска
Выбор редакции

Лучшие фильмы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска

20 декабря 2019178
«Оскар — 2020»: «Дылда» вошла в шорт-лист номинации «Лучший иностранный фильм»

«Оскар — 2020»: «Дылда» вошла в шорт-лист номинации «Лучший иностранный фильм»

17 декабря 201929
«Дылда» Кантемира Балагова: Женское лицо войны
Канны 2019

«Дылда» Кантемира Балагова: Женское лицо войны

16 мая 201933

Главное сегодня

Выбор редакции

25 главных фильмов весны 2020 года

Сегодня9
25 главных фильмов весны 2020 года
Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Фанаты Джеймса Бонда попросили перенести релиз 25-го фильма. Вновь виноват коронавирус

Сегодня, 19:0611
Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря». Актер вышел из кризиса?

Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря». Актер вышел из кризиса?

Сегодня, 18:0020
Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

Сегодня, 16:304
В чем секрет вечной жизни «Ворониных» — сериала, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса

В чем секрет вечной жизни «Ворониных» — сериала, попавшего в Книгу рекордов Гиннесса

Вчера35
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Сегодня, 19:024
«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

Сегодня, 17:363
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт