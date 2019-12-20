«Француз» и «Дылда» лидируют среди номинантов премии «Ника-2020»

В Москве объявили номинантов Российской академии кинематографических искусств «Ника». Лидерами стали «Француз» Андрея Смирнова и «Дылда» Кантемира Балагова — у них девять и восемь номинаций соответственно. За ними идет «Айка» (пять номинаций), а строчкой ниже расположились «Грех», «Одесса» и «Мальчик русский» (у каждого по четыре номинации).

В этом году приз «За честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова получит Рустам Ибрагимбеков, за вклад в кинематографические науки, критику и образование — киновед Елена Стишова, за творческие достижения в искусстве телевизионного кино — Борис Хлебников, а за роль в международном проекте — Юлия Снигирь, сыгравшая в сериале «Новый Папа».

Лучший игровой фильм

«Айка»

«Грех»

«Дылда»

«Одесса»

«Француз»

Лучший неигровой фильм

Лучший анимационный фильм

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая режиссерская работа

Кантемир Балагов — «Дылда»

Сергей Дворцевой — «Айка»

Андрей Смирнов — «Француз»

Лучшая сценарная работа

Лучшая операторская работа

Лучшая музыка к фильму

Лучшая работа звукорежиссера

Лучшая работа художника

Лучшая работа художника по костюмам

Дмитрий Андреев — «Грех»

Ольга Смирнова — «Дылда»

Ольга Бахарева — «Мальчик русский»

Людмила Гаинцева — «Француз»

Лучшая работа режиссера монтажа

Лучший фильм стран СНГ и Балтии

Открытие года



Вручение премии пройдет 29 марта в ККЗ «Вегас» в Москве.

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