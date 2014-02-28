Джонни Деппа хотят вернуть в «Пиратов Карибского моря». Актер вышел из кризиса?

Согласно информации WeGotThisCovered, Джонни Депп может вернуться на экраны в образе харизматичного пирата, капитана Джека Воробья. Как сообщают источники сайта, внутри студии Disney идут разговоры о возможном возвращении актера к франшизе «Пираты Карибского моря», над перезапуском которой сейчас работают Крэйг Мэйзин и Тед Эллиот. При этом в новом фильме планируется вновь сделать Воробья персонажем второго плана, как было в «Проклятии Черной жемчужины».

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Перезапуск «Пиратов» без Деппа

В октябре 2018 года стало известно о готовящемся перезапуске «Пиратов Карибского моря». Студия пригласила сценаристов «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника написать новую часть франшизы, так как посчитало, что они смогут оживить умирающих «Пиратов» и вернуть им «дух панк-рока». Риз и Верник в итоге отказались от проекта, и Disney подключила к работе Мэйзина и Эллиота. По слухам, они собираются выстроить сюжет нового фильма вокруг девушки-пирата.

Тогда же стала появляться информация, что франшиза продолжится без своей главной звезды — Деппа/Воробья. Несмотря на внушительные 794 млн долларов, последний фильм серии «Мертвецы не рассказывают сказки» показал худший результат среди всех частей. Руководство студии начало задумываться о возможности продолжить «Пиратов» без Деппа, который с каждым годом требовал все большего контроля.

Почему студия решила отказаться от Деппа

Студию не устраивали нездоровый образ жизни, поведение актера на площадке и за ее пределами; от фильма к фильму гонорар Деппа продолжал расти, тогда как его привычки плохо соответствовали статусу звезды популярной приключенческой серии. За кадром Депп пил, опаздывал на съемки и забывал реплики. Вдобавок ко всему разразился скандал с бывшей женой Эмбер Хёрд, значительно подпортивший репутацию Деппа.

В 2017 году Хёрд развелась с Деппом и подала в суд, обвиняя актера в домашнем насилии. В документах значилось, что муж несколько раз бил ее, один раз чуть не задушил, швырялся вещами и доводил до того, что Хёрд опасалась за свою жизнь. В 2018 году Хёрд написала колонку в газету Washington Post, в которой описала свой опыт столкновения с домашним насилием, но ни разу не упомянула Деппа. В ответ актер подал иск о клевете на сумму 50 млн долларов.

Одновременно Депп ввязался в судебную тяжбу с компанией, занимавшейся его финансами. Съемки в кино принесли актеру 650 миллионов, но все они исчезли из-за действий The Management Group. Депп подал в суд и потребовал 25 млн долларов возмещения убытков. Руководство TMG все отрицало и подало ответный иск, обвиняющий Деппа в нарушении устных договоренностей с компанией. Утверждалось, что Депп тратил огромные деньги на вино и спонтанные дорогостоящие покупки.

Подробнее о том, как развивалась карьера Деппа, можно почитать здесь.

Как все резко изменилось

В начале февраля ситуация вокруг Деппа и Хёрд предстала в новом свете. В сети появились аудиозаписи, согласно которым актриса применяла физическое и психологическое насилие по отношению к бывшему мужу. В опубликованных фрагментах записей Хёрд признает, что применяла силу — ударила Деппа по лицу, швыряла в него посуду и всячески пыталась его унизить.

После публикации записей в сети начал набирать силу хештег #СправедливостьДляДжонниДеппа» (#JusticeForJohnnyDepp), которым пользователи отмечали посты в поддержку актера. В сети появилась петиция, призывающая студию Disney вернуть Деппа в роли Джека Воробья. На данный момент она собрала уже более 170 000 подписей.

Что происходит с Деппом сейчас

Последние проекты Деппа сложно назвать успешными: провальные «Город лжи», «Во все тяжкое», «Мордекай» и «Черная месса», слабая «Алиса в Зазеркалье». Даже сиквел «Фантастических тварей» показал результат хуже оригинала.

Вместе с этим карьера Деппа постепенно начинает приходить в себя, в первую очередь благодаря независимым проектам. Его последние фильмы «В ожидании варваров» и «Минамата» критики и зрители на фестивалях приняли достаточно тепло. Подробнее о картине Сиро Герры КиноПоиск рассказывал с Венецианского кинофестиваля.

В будущем актеру предстоит вернуться в роли Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях 3», но возвращение к «Пиратам» пока остается под вопросом.

Источник: WeGotThisCovered

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