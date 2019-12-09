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Боб Айгер больше не гендиректор Disney. Что теперь ждет компанию?

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26 февраля Боб Айгер покинул пост генерального директора Disney. Его место занял Боб Чапек, ранее отвечавший в компании за парковый бизнес. Такая перестановка озадачила журналистов и аналитиков, поскольку контракт Айгера должен был закончиться в 2021 году. Рассказываем, кто мог возглавить «мышиный дом» вместо Чапека и какие перемены ждут компанию в будущем.

Что сделал Айгер для Disney?

Боб Айгер пришел в Disney в 1996 году, когда компания приобрела телевизионную сеть ABC. На тот момент он был исполнительным директором Capital Cities/ABC, позднее переименованной в ABC Inc. В 1999-м Айгер возглавил подразделение Walt Disney International, отвечающее за интересы компании за рубежом. Особое внимание на этом посту он уделял борьбе с нелегальным распространением продукции. До 2004 года Айгер тесно сотрудничал с действующим гендиректором Майклом Айснером, а уже в 2005-м занял его пост.

За 15 лет на посту CEO Айгер вывел компанию на новый уровень. Уже в 2006 году была куплена Pixar за 7 млрд долларов, в 2009-м — Marvel Entertainment за 4,24 млрд, а в 2012-м — Lucasfilm за 4,05 млрд. Наконец, в 2019 году Disney закрыла одну из крупнейших сделок в истории Голливуда, купив за 71,3 млрд долларов студию Fox. Так Айгер объединил под одним крылом крупнейшие франшизы: «История игрушек», «Симпсоны», «Мстители», «Аватар», «Звездные войны» и другие.

В последние годы Disney стабильно лидировала в списках самых прибыльных компаний Голливуда. В 2019-м ее сборы достигли рекордного показателя — 13,1 млрд долларов по всему миру (с учетом проектов Fox). Во многом этому поспособствовал финал «Мстителей», ставший самой кассовой картиной в истории (общемировые сборы — 2,79 миллиарда). Кроме того, при Айгере был запущен стриминг-сервис Disney+, чья аудитория к 4 февраля выросла до 28 миллионов подписчиков.

Кто такой Боб Чапек?

Боб Чапек / Фото: Getty Images

Сменивший Айгера Боб Чапек стал седьмым гендиректором в истории Disney. Он пришел в компанию в 1993 году и посвятил ей большую часть карьеры. Поначалу Чапек занимался домашним прокатом. В 2010-е под его надзором Disney отошла от DVD к blu-ray, а затем стала продавать контент через цифровые площадки вроде iTunes. В 2011 году Чапек возглавил отдел по продаже лицензированных продуктов, а спустя четыре года стал руководить парками развлечений.

В последующие годы Чапек был на хорошем счету у Айгера. В первую очередь это связано с запуском парка Диснейленд в Шанхае. Disney хотела расширить свою экспансию в Китае и выделила на строительство 5,5 млрд долларов. Открытие состоялось в 2016 году. Как итог, сегодня это один из самых успешных парков Disney: его ежегодная прибыль составляет около миллиарда долларов.

Кто еще претендовал на должность гендиректора?

Кевин Майер / Фото: Getty Images

Учитывая, что у Disney большие планы на стриминг (сейчас в разработке сериалы по Marvel и «Звездным войнам»), многие аналитики прочили кресло CEO Кевину Майеру, руководившему запуском Disney+. Помимо прочего, он активно участвовал в поглощении Pixar, Marvel, Lucasfilm и Fox. Видимо, ключевым фактором для Айгера стал послужной список Чапека. У него большой опыт в нескольких структурах Disney — от дистрибьюции и потребительских товаров до запуска и строительства тематических парков. Майер отлично справляется со стримингом, но с другими направлениями Disney он знаком поверхностно.

Один из источников Vulture уверяет, что для Майера назначение Чапека стало «ударом под дых». В Голливуде были случаи, когда руководитель покидал компанию, не получив ожидаемого повышения. В связи с этим СМИ полагают, что в течение двух лет Майера могут переманить конкуренты.

Что будет с Disney дальше?

Один из представителей Disney в разговоре с The Verge допускает, что Чапек не будет приобретать новую интеллектуальную собственность так же агрессивно, как Айгер. Вместо этого новый руководитель обдумает следующие шаги в развитии старых брендов. Такой подход выглядит вполне разумно, учитывая, что девятый эпизод «Звездных войн» показал худшие сборы в новой трилогии (1,07 млрд долларов) и был прохладно принят аудиторией.

Кроме того, назначение Чапека во многом связано с его работой в сфере дистрибьюции. Именно благодаря ему Disney успешно освоила рынок цифровых платформ. Чапек играл ключевую роль в распространении контента на сервисах вроде Apple iTunes, и Айгер был крайне заинтересован в такой модели, поскольку онлайн-прокат существенно увеличил прибыль Disney. По всей видимости, совет директоров считает, что его опыт поможет развитию Disney+.

В то же время Variety отмечает, что, в отличие от Айгера, который до Disney долгое время разрабатывал развлекательные и спортивные программы для ABC, у Чапека намного меньше опыта в решении творческих задач. Журналисты полагают, что ранний уход Айгера может быть связан с адаптацией преемника к новой должности: в ближайшие месяцы он будет помогать Чапеку в переговорах с режиссерами, а также советами в креативных вопросах.

Перемены могут затронуть и других сотрудников Disney. На прежних постах Чапек был непреклонен, когда дело касалось повышения прибыли. Ради этого он часто шел на снижение расходов. Инсайдеры полагают, что последнее может привести к сокращению рабочих мест. Disney уже проводила массовые увольнения после слияния с Fox, и, по мнению источников, назначение Чапека может повторить этот процесс. Ожидается, что больше всего пострадает телевизионный сегмент, в частности малоэффективный телеканал Freeform.

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