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Дэвид Кроненберг назвал супергеройское кино незрелым и шаблонным

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В интервью Vulture Дэвид Кроненберг признался, что не планирует в ближайшем будущем возвращаться к режиссуре, хотя и не исключает возможности в итоге снять очередной фильм. На самом деле он готов, но его отталкивает популярный сейчас в Голливуде жанр супергеройского кино.

«Все зависит от того, насколько проект будет интересен мне и миру, — говорит Кроненберг. — Я могу вернуться. Без вопросов. Просто жанр, который сейчас превалирует в Голливуде, все это супергеройское, меня никогда особо не привлекал. Так что я никогда не хотел этим заняться. Для меня он чересчур шаблонный, слишком незрелый в эмоциональном понимании».

Последний режиссерский проект Кроненберга — драма «Звездная карта» 2014 года. После этого постановщик снял лишь короткометражку «Употреблено», которую теперь планирует превратить в многосерийный проект. Режиссер уже предлагал проект Netflix, который он обожает, как и другие стрим-сервисы.

Не торопясь возвращаться за камеру, Кроненберг продолжает скучать по съемочной площадке. Вновь оказаться в знакомой среде помогают съемки в кино. Недавно он сыграл ныряльщика в остросюжетной картине «Исчезновение на дороге Клифтон Хилл». Кроненберг отметил, что с легкостью соглашается на подобные предложения, особенно когда съемки проходят в его родном Торонто. При этом он никогда не вмешивается в производство и не указывает другим актерам или постановщикам, как работать.

Кроненберг также коснулся важной для современного мира темы — коронавируса COVID-19, который унес уже более 3000 жизней. Режиссер считает, что в самом вирусе нет ничего страшного, если думать о ситуации с точки зрения молекулярной эволюции.

«Это мутация, — говорит режиссер, изначально учившийся на врача-биохимика. — В научном плане все отлично. Нестрашно. В социально смысле, да, страшно. Но если вы увлекаетесь наукой, то для вас на земле все идет своим чередом».

Источник:  Vulture / THR

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