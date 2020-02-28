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Актеры мерзнут на съемках «Сокола и Зимнего Солдата». Что еще известно о сериалах Marvel?

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Звезда мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» Себастиан Стэн опубликовал в Instagram новое фото со съемок проекта, разрабатываемого для стрим-сервиса Disney+. «Актерское искусство», — написал актер под фотографией, на которой он в компании Энтони Маки, Уайатта Рассела и недавно присоединившегося к сериалу Кле Беннетта греется на площадке.

Все актеры греются в куртках, надетых поверх их костюмов, на основе чего некоторые фанаты предположили, что Беннетт исполнит в сериале роль Боевой Звезды — напарника нового Капитана Америка. По комиксам Marvel, Лемар Хоскинс вместе с четырьмя сослуживцами получил сверхчеловеческую силу и стал помогать Супер-Патриоту, Джону Уокеру. Когда правительство назначило Уокера новым Капитаном Америка, Хоскинс стал его личным партнером и взял себе супергеройское имя Боевая Звезда.

Сюжет «Сокола и Зимнего Солдата» не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) возьмется за щит Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо — преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии».

Премьера сериала состоится на стриминг-платформе в августе 2020-го, но точная дата релиза пока не сообщается.

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Что известно о других сериалах Marvel для Disney+?

На данный момент в производстве находятся несколько многосерийных проектов, основанных на комиксах Marvel и напрямую связанных с популярной супергеройской киновселенной. Съемки отдельных проектов идут полным ходом, тогда как другие пока находятся на ранней стадии производства.

«Ванда/Вижн»

Алая Ведьма, она же Ванда Максимофф, дебютировала в киновселенной Marvel в 2015 году в блокбастере «Эра Альтрона». Результат экспериментов барона Штрукера с Камнем Бесконечности, она обладает рядом способностей, включая телекинез и воздействие на сознание. Ведьма начинала в качестве злодейки, но впоследствии вступила в ряды Мстителей. Именно ее действия послужили катализатором для событий «Противостояния». Вместе с Ведьмой на экранах появился и Вижн — синтезоид, созданный Альтроном. Тот задумывал сделать для себя идеальное тело, но из-за вмешательства Мстителей не успел перенести в оболочку свое сознание. В итоге Вижн смог обрести сознание и стал новым Мстителем, но погиб от рук Таноса в «Войне бесконечности». Именно Ванда и Вижн станут героями этого проекта.

О сюжете мини-сериала «Ванда/Вижн» известно в общих чертах. Предполагается, что Ванда попытается воскресить своего возлюбленного и в результате нанесет серьезный урон времени и пространству. Если судить по кадрам из тизера сериала Marvel для Disney+, то действие проекта развернется в нескольких временных периодах, каждый из которых сделан в стиле популярных ситкомов — от «Я люблю Люси» до «Женаты и с детьми».

При этом ожидается, что сюжет «Ванды/Вижна» будет связан с фильмом «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Также стало известно, что Тейона Паррис сыграет в сериале взрослую версию Моники Рамбо, которая девочкой дебютировала в киновселенной в «Капитане Марвел». Вместе с ней в проекте появится организация «МЕЧ», отвечающая за защиту Земли от инопланетных угроз.

Съемки мини-сериала если еще не завершились, то уже подходят к концу. Съемочная группа проекта в Атланте отметила окончание производства игрой в мини-гольф и прочими развлечениями.

«Ванда/Вижн» ожидаются на Disney+ в 2020 году. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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«Локи»

Один из самых ожидаемых мини-сериалов Marvel — продолжение истории Локи в исполнении Тома Хиддлстона. Героем проекта станет бог-обманщик из «Мстителей» 2012 года. В результате действий Железного человека, Капитана Америка и Человека-муравья во время хрононалета в «Мстители: Финал» Локи забрал Тессеракт и смог сбежать. Получив свободу, Локи отправился в путешествие по человеческой истории, влияя на исход важных событий.

Подробности опять-таки тщательно скрываются. Кадры из тизера намекают, что Локи столкнется с полицией времени вселенной Marvel — Управлением временными изменениями. В ролике Локи появляется в робе с символом управления и грозится «спалить тут все дотла».

Вместе с Хиддлстоном в «Локи» снимаются Гугу Эмбата-Ро, Оуэн Уилсон и Софи Ди Мартино. Последняя, утверждается, сыграет женскую версию Локи, но пока не известно, как это произойдет по сюжету.

По слухам, по итогам сериала Локи вернется в киновселенную Marvel и появится в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». С собой Локи принесет молот Мьёльнир, благодаря чему Джейн Фостер станет новым Тором.

Запланированная дата релиза — весна 2021 года.

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«Соколиный Глаз»

Сериал «Соколиный Глаз» расскажет о Клинте Бартоне, бывшем участнике Мстителей, который готов уйти на покой. Но сперва он должен найти себе подходящую замену и начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероем без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость.

В сентябре 2019-го стало известно, что на роль Бишоп студия рассматривает Хейли Стайнфелд. С актрисой даже провели переговоры, которые, судя по всему, ни к чему не привели — Стайнфелд пока официально не согласилась принять участие в проекте. При этом Джереми Реннер обязательно вернется в роли Бартона.

Джонатан Игла («Безумцы») работает над сценарием проекта, но в остальном какая-либо информация отсутствует. Премьера запланирована на осень 2021 года, но съемки до сих пор не начались.

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«Что, если...?»

Еще один сериал, который увидит свет в ближайшее время. Как и одноименный комикс, мультантология «Что, если…?» расскажет альтернативные истории из мультивселенной Marvel. Ожидается 23 эпизода, каждый из которых будет посвящен отдельному фильму франшизы. В одном Пегги Картер превратилась в Капитана Америка, а в другом Т’Чалла, Черная Пантера, стал Звездным Лордом вместо Питера Квилла.

Большинство актеров франшизы вернутся, чтобы подарить голоса анимированным версиям своих персонажей. Джеффри Райт озвучит в мультсериале-антологии наблюдателя Уату — рассказчика, который веками наблюдает за событиями в разных вселенных.

Первая серия мультсериала ожидается на Disney+ в 2021 году.

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«Мисс Марвел», «Женщина-Халк» и «Лунный рыцарь»

Три проекта, которые находятся на самой ранней стадии разработки и, в отличие от предыдущих сериалов, не будут сильно связаны с фильмами киновселенной. Исключение — Женщина-Халк, она же Дженнифер Уолтерс, двоюродная сестра Брюса Бэннера/Халка, которого может вновь сыграть Марк Руффало. По его словам, студия уже обратилась к нему с предложением вернуться к персонажу. При этом по-прежнему неизвестно, кто исполнит главную роль, хотя фанаты уже успели представить в образе Уолтерс Элисон Бри.

«Мисс Марвел», в свою очередь, косвенно связана с провальным сериалом «Сверхлюди», выходившим на ABC. В центре сюжета — американка пакистанского происхождения и мусульманка из Джерси Камила Хан, которая обрела суперспособности после воздействия Тумана Терригена. Выпущенный правителем сверхлюдей Черным Громом, он пробудил в людях древние гены, оставшиеся с древних времен.

Глава Marvel Кевин Файги утверждает, что Мисс Марвел появится и в четвертой фазе киновселенной Marvel, но не уточнил, будет ли у нее сольный фильм.

Главный герой «Лунного рыцаря» — профессиональный наемник Марк Спектор, смертельно раненный во время миссии в Африке. Его спас древнеегипетский бог Хонсу, который сделал его своим аватаром на земле, наделил повышенной силой и ловкостью и отправил вершить правосудие. Правда, стать нормальным героем ему помешало расстройство психики — Марк страдает от дробления личности.

На данный момент неизвестно, когда «Женщина-Халк», «Мисс Марвел» и «Лунный рыцарь» увидят свет.

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