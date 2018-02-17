Слух дня: Бен Стиллер появится в девятом «Форсаже»

Согласно источникам издания Page Six, звезда «Образцового самца» Бен Стиллер присоединится к франшизе «Форсаж». Утверждается, что актер в ближайшее время приступит к съемкам сцен для девятого фильма, но кого он сыграет — не сообщается. Стоит отметить, что производство «Форсажа 9» уже завершилось, и участие Стиллера, вероятно, ограничится камео.
Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.
- В «Форсаже 9» кибертеррористка Сайфер, которая пыталась захватить контроль над атомной подводной лодкой в восьмом фильме, объединилась с младшим братом Доминика, Джейкобом, чтобы окончательно разобраться с командой Торетто. Доминик и его друзья отправляются в путешествие по всему миру, чтобы разобраться с ошибками прошлого.
- В новой части вернутся знакомые герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса, появятся новые персонажи в исполнении Майкла Рукера, Джона Сины и Анны Савай. Шарлиз Терон вновь сыграет кибертеррористку Сайфер, а Хелен Миррен в очередной раз появится в образе Магдалены Шоу, матери Декарда (Джейсон Стэйтем), Оуэна (Люк Эванс) и Хэтти (Ванесса Кирби).
- По словам Родригес, «фильм поставит под вопрос многое из того, что вы знаете о законах физики». «Во время просмотра вы будете постоянно спрашивать: „Стоп, это как?“ Скажу лишь, что в фильме такого предостаточно», — заявила ранее актриса.
- В спин-оффе «Форсажа», боевике «Хоббс и Шоу», в неожиданных камео снялись Райан Рейнольдс и Кевин Харт. Они сыграли агента ЦРУ Виктора Лока и воздушного маршала Динкли соответственно.
- Российская премьера «Форсажа 9» запланирована на 21 мая 2020-го.
Источник: Page Six
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