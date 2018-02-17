Слух дня: Бен Стиллер появится в девятом «Форсаже»

Согласно источникам издания Page Six, звезда «Образцового самца» Бен Стиллер присоединится к франшизе «Форсаж». Утверждается, что актер в ближайшее время приступит к съемкам сцен для девятого фильма, но кого он сыграет — не сообщается. Стоит отметить, что производство «Форсажа 9» уже завершилось, и участие Стиллера, вероятно, ограничится камео.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.

Источник: Page Six