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Слух дня: Бен Стиллер появится в девятом «Форсаже»

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Согласно источникам издания Page Six, звезда «Образцового самца» Бен Стиллер присоединится к франшизе «Форсаж». Утверждается, что актер в ближайшее время приступит к съемкам сцен для девятого фильма, но кого он сыграет — не сообщается. Стоит отметить, что производство «Форсажа 9» уже завершилось, и участие Стиллера, вероятно, ограничится камео.

Важно помнить, что представленная информация, несмотря на заверения в надежности источников, на данный момент лишь слух, который пока не был подтвержден ни одним крупным изданием.

Источник: Page Six

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