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«Зла не существует» взял главный приз «Берлинале-2020». «Дау» выдали награду за операторскую работу

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70-й Берлинский кинофестиваль подошел к концу. Главный приз, «Золотого медведя», жюри под руководством Джереми Айронса вручило драме иранского постановщика Мохаммада Расулофа «Зла не существует». Победитель не смог присутствовать в Берлине из-за запрета на выезд. Вместо него награду из рук Айронса приняла дочь режиссера, Баран Расулоф.

«Зла не существует» — истории четырех мужчин, вынужденных любой ценой отстаивать собственную свободу. Один, примерный семьянин, скрывает тайну от своих близких, а другой должен убить человека, хотя совершенно не представляет. Третий герой намерен сделать предложение своей девушке, но все меняет неожиданное стечение обстоятельств. Четвертая история рассказывает о враче, предпочитающем полное уединение обществу людей.

Самый скандальный фильм киносмотра, «ДАУ. Наташа» Ильи Хржановского, взял «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения. Жюри фестиваля вручило приз оператору картины, Юргену Юргесу. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Главные награды Берлинале-2020 распределились так:

Подробнее о самых важных фильма 70-го Берлинского кинофестиваля читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Источник: Variety

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