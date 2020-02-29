«Зла не существует» взял главный приз «Берлинале-2020». «Дау» выдали награду за операторскую работу

70-й Берлинский кинофестиваль подошел к концу. Главный приз, «Золотого медведя», жюри под руководством Джереми Айронса вручило драме иранского постановщика Мохаммада Расулофа «Зла не существует». Победитель не смог присутствовать в Берлине из-за запрета на выезд. Вместо него награду из рук Айронса приняла дочь режиссера, Баран Расулоф.
«Зла не существует» — истории четырех мужчин, вынужденных любой ценой отстаивать собственную свободу. Один, примерный семьянин, скрывает тайну от своих близких, а другой должен убить человека, хотя совершенно не представляет. Третий герой намерен сделать предложение своей девушке, но все меняет неожиданное стечение обстоятельств. Четвертая история рассказывает о враче, предпочитающем полное уединение обществу людей.
Самый скандальный фильм киносмотра, «ДАУ. Наташа» Ильи Хржановского, взял «Серебряного медведя» за выдающиеся художественные достижения. Жюри фестиваля вручило приз оператору картины, Юргену Юргесу. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.
Главные награды Берлинале-2020 распределились так:
- «Золотой медведь» — «Зла не существует», Мохаммад Расулоф
- Гран-при жюри — «Никогда, редко, иногда, всегда», Элиза Хиттман
- «Серебряный медведь» за режиссуру — Хон Сан-су, «Женщина, которая убежала»
- «Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль — Элио Джермано, «Я хотел спрятаться»
- «Серебряный медведь» за лучшую женскую роль — Паула Бер, «Ундина»
- «Серебряный медведь» за лучший сценарий — Дамиано и Фабио Роберто Д’Инноченцо, «Плохие сказки»
- «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения — «ДАУ. Наташа», оператор Юрген Юргес
- Лучший дебют — «Протоки», Камило Рестрепо
- Лучший документальный фильм — «Облученные», Рити Панх
Подробнее о самых важных фильма 70-го Берлинского кинофестиваля читайте в спецпроекте КиноПоиска.
Источник: Variety
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