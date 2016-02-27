Роман Полански получил премию «Сезар» за режиссуру. После его победы несколько женщин покинули зал

В Париже прошла церемония вручения премии «Сезар», которая считается французским «Оскаром». Главный приз достался картине «Отверженные», ранее номинированной на «Оскар» в иностранной категории, а также получившей в Каннах приз жюри (подробнее о фильме мы рассказывали вот здесь). Помимо «Лучшего фильма», у драмы Ладжа Ли еще две награды: за многообещающего актера и лучший монтаж.

В трех номинациях победил скандальный триллер Романа Полански «Офицер и шпион». Историческая картина о деле Альфреда Дрейфуса выиграла в категориях «Лучшие костюмы», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». Сам Полански на награждении не присутствовал, сославшись на желание защитить своих родных и коллег от травли активистов.

Активисты, о которых говорит Полански, протестуют в связи с обвинениями в изнасиловании, которые впервые прозвучали в адрес режиссера в 1977 году. Накануне церемонии они собрались около концертного зала «Плейель», где проходило вручение премии.

После того, как Полански объявили лучшим режиссером, несколько женщин покинули зал. Среди них были актриса Адель Энель, которая в ноябре призналась, что пережила изнасилование в 12 лет, и режиссер Селин Сьямма, чей «Портрет девушки в огне» получил «Сезар» за работу оператора.

Полный список победителей выглядит так:

Лучший фильм

«Отверженные»

Ладж Ли (в центре) и продюсеры фильма "Отверженные" / Фото: Getty Images

Лучший режиссер

«Офицер и шпион» — Роман Полански

Лучшая актриса

Анаис Демустье — «Алиса и мэр»

Лучший актер

Рошди Зем — «Боже мой!»

Рошди Зем и Анаис Демустье / Фото: Getty Images

Лучшая актриса второго плана

Фанни Ардан — «Прекрасная эпоха»

Лучший актер второго плана

Сванн Арло — «По воле божьей»

Лучший фильм на иностранном языке

«Паразиты»

Лучший документальный фильм

«М»

Лучшая дебютная работа

«Лапочка»

Лучший оригинальный сценарий

Николя Бедос — «Прекрасная эпоха»

Фанни Ардан и Николя Бедос / Фото: Getty Images

Лучший адаптированный сценарий

Роберт Харрис, Роман Полански — «Офицер и шпион»

Самый многообещающий актер

Алексис Маненти — «Отверженные»

Самая многообещающая актриса

Лина Кудри — «Лапочка»

Лучший анимационный фильм

«Я потеряла свое тело»

Лучший монтаж

«Отверженные»

Лучшая работа оператора

«Портрет девушки в огне»

Лучшие костюмы

«Офицер и шпион»

Лучшая работа художника-постановщика

«Прекрасная эпоха»

Лучший саундтрек

«Я потеряла свое тело»

Лучший звук

«Зов волка»

«Сезар» — главная кинематографическая премия Франции, учрежденная в 1976 году Академией кинематографических искусств и техник. Призы вручаются по результатам голосования членов Академии. Недавно руководство премии в полном составе ушло в отставку: причиной стал скандал из-за 12 номинаций «Офицера и шпиона» Полански.

Источник: Deadline

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