Звезда «Убивая Еву» Ким Бодния сыграет Весемира во 2-м сезоне «Ведьмака»

Ким Бодния («Убивая Еву», «Мост») присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Ведьмак». Актер исполнит роль Весемира — одного из старейших ведьмаков и наставника главного героя в исполнении Генри Кавилла.

Весемир — старейший и самый опытный ведьмак на Континенте, мастер Школы Волка. Он тренировал множество будущих охотников на монстров, обучая их фехтованию и монстрологии. Наставник Геральта, иногда сопровождавший Белого Волка на охоте.

«С восторгом приветствую Кима Боднию, присоединившегося к актерскому составу „Ведьмака“, — говорит шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрик. — Я восхищалась его неповторимым талантом в „Убивая Еву“ и „Мосте“ и мне не терпится увидеть, как он привнесет свою силу, настойчивость и теплоту Весемиру, который является важной частью предстоящего сезона».

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Когда выйдет второй сезон «Ведьмака»?

В ноябре 2019 года сериал продлили на второй сезон. Пока не сообщается, когда продолжение увидит свет. Предположительно, проект вернется на экраны в 2021 году, но точной даты премьеры нет.

Кто появится во втором сезоне «Ведьмака»?

21 февраля Netflix объявил дополнительный актерский состав второго сезона. Вместе с Кавиллом, Фреей Аллан и Аней Чалотра, которые вернутся в знакомых ролях, в продолжении также снимутся Ясен Атор, Агнес Брукнер, Пол Бульон, Кристофер Хивью, Туэ Ерстед Расмуссен, Аиша Фабьен Росс и Месия Симсон. Кого они сыграют, КиноПоиск рассказывал здесь.

О чем будет второй сезон «Ведьмака»?

Первый сезон был практически полностью основан на сборнике рассказов Анджея Сапковского «Последнее желание», но продолжение, по словам продюсера Томека Багиньски, не будет адаптацией конкретной книги.

«На самом деле в книгах историй гораздо больше, чем мы смогли бы впихнуть в восемь серий. Так что нам пришлось чрезвычайно осторожно выбирать, какие истории мы хотим рассказать», — признался Багиньски, но не раскрыл, какие именно книги взяты за основу.

Как второй сезон «Ведьмака» будет отличаться от первого?

В продолжении Хиссрик планирует отказаться от скачков между разными отрезками во времени. Второй сезон станет гораздо более прямолинейным и сконцентрируется на отношениях Геральта, Цири и Йеннифэр, которые долгое время шли друг к другу.

«Такая структура повествования была выбрана, чтобы мы могли рассказать истории о Геральте, но при этом Цири и Йеннифэр оставались частью сюжета, — говорит Хиссрик. — Их истории не происходили одновременно, и мы понимали, что придется немного поиграть со временем. Это точно изменится во втором сезоне, так как их истории начали сходиться в одной точке».

Что еще делает Netflix с «Ведьмаком»?

Пока идут съемки второго сезона, стрим-сервис запустил в производство полнометражный анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар волка». Проект разрабатывает Хиссрик совместно со сценаристом третьего эпизода сериала Бо ДеМайо, а героем станет Весемир. Неизвестно, озвучит ли его Бодния. За производство отвечает корейская студия анимации Studio Mir, выпустившая мультсериалы «Вольтрон: Легендарный защитник» и «Легенда о Корре».

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Источник: Deadline