Adult Swim выпустил безумный проморолик «Рика и Морти». В нем постоянно умирают Морти

Adult Swim не торопится рассказывать, когда увидит свет продолжение четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», зато в Twitter-аккаунте проекта появился новый проморолик «Игра Рика». В нем Рики из разных вселенных играют в игру с Морти, гоняя копии внуков по параллельным мирам. Подталкиваемые вооруженными мистерами Мисиксами, Морти прыгают через порталы, мимо огненных собак и пьяных циклопов, пока не умирают после встречи с гигантской мухой. Все как обычно.
В октябре 2019-го там же появился другой, не менее безумный ролик, анимированный Джейми Вульфом. В нем Морти призывают «трясти флибурмсами», что бы это ни было.
«Игра Рика» порадовала фанатов, но многие предпочли бы вместо этого получить информацию по оставшимся эпизодам.
- О своих шансах выжить во вселенной «Рика и Морти» можно узнать из теста КиноПоиска.
- Самые безумные идеи для будущих сезонов соавтор мультсериала Дэн Хармон показал еще в мае 2019-го.
- Интервью с Хармоном можно почитать здесь.
Четвертый сезон «Рика и Морти» стартовал 10 ноября 2019 года, а продолжение ожидается в 2020-м. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.
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