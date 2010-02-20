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Adult Swim выпустил безумный проморолик «Рика и Морти». В нем постоянно умирают Морти

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Adult Swim не торопится рассказывать, когда увидит свет продолжение четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», зато в Twitter-аккаунте проекта появился новый проморолик «Игра Рика». В нем Рики из разных вселенных играют в игру с Морти, гоняя копии внуков по параллельным мирам. Подталкиваемые вооруженными мистерами Мисиксами, Морти прыгают через порталы, мимо огненных собак и пьяных циклопов, пока не умирают после встречи с гигантской мухой. Все как обычно.

В октябре 2019-го там же появился другой, не менее безумный ролик, анимированный Джейми Вульфом. В нем Морти призывают «трясти флибурмсами», что бы это ни было.

«Игра Рика» порадовала фанатов, но многие предпочли бы вместо этого получить информацию по оставшимся эпизодам.

«э п и з о д ш е с т ь п л з»
«Круто. Где **** остальные эпизоды сезона?»
«НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ КОГДА???»
  • О своих шансах выжить во вселенной «Рика и Морти» можно узнать из теста КиноПоиска.
  • Самые безумные идеи для будущих сезонов соавтор мультсериала Дэн Хармон показал еще в мае 2019-го.
  • Интервью с Хармоном можно почитать здесь.

Четвертый сезон «Рика и Морти» стартовал 10 ноября 2019 года, а продолжение ожидается в 2020-м. Все сезоны «Рика и Морти» в озвучке Сыендука прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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