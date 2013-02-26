КиноПоиск

Кортни Кокс предложила актера на роль Джо в ремейке «Друзей». Это Тимоти Шаламе

Обсудить0

Во время записи YouTube-шоу «Хайкинг с Кевином» звезда «Друзей» Кортни Кокс раскрыла, кого бы она точно взяла в возможный ремейк сериала. По ее мнению, с ролью Джо, которого сыграл Мэтт ЛеБлан, в новой версии отлично бы справился Тимоти Шаламе.

«Ну, Тимоти Шаламе мог бы стать Джо, — рассказала Кокс ведущему Кевину Нилону во время прогулки. — Он очень хороший».

Кокс, разумеется, рассматривает несуществующий сценарий с перезапуском «Друзей». На данный момент нет даже намека на возможный ремейк, не говоря уже о планах или слухах. У зрителей, тем не менее, в ближайшем будущем появится возможность вновь увидеть Кокс, ЛеБлана, Лизу Кудроу, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера и Дженнифер Энистон вместе на экранах: HBO Max готовит часовой спецвыпуск. Вместе с создателями «Друзей» актеры обсудят популярный сериал, и Кокс уверена, что получится отличная передача.

«Мы отлично проведем времени. Будет круто, — заявила актриса. — Мы встретились, посидели, все обсудили, вспомнили о нашем общем невероятном опыте. Будет потрясающе».

«Прошло столько времени. Не знаю, сколько лет, может, пятнадцать. Мы наконец собрались все вместе и поужинали. Когда мы собираемся, чего практически не бывает, очень редко, наверное, раза два после окончания сериала, мы отлично проводим время. Много смеемся», — добавила Кокс.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Все 10 сезонов «Друзей» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Наркотики, ситкомы и «Утреннее шоу»: Как сложилась карьера актеров сериала «Друзья»

Наркотики, ситкомы и «Утреннее шоу»: Как сложилась карьера актеров сериала «Друзья»

Сегодня, 13:166
Видео дня: Песня из «Друзей» в музыкальных стилях разных десятилетий
Бюро находок

Видео дня: Песня из «Друзей» в музыкальных стилях разных десятилетий

Вчера1
Apple запрещает кинозлодеям использовать iPhone

Apple запрещает кинозлодеям использовать iPhone

26 февраля13
Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов». Он очень ждет его следующий фильм

21 февраля5

Главное сегодня

Интервью

Дэниэл Рэдклифф — о «Пушках Акимбо», руках-пистолетах и странных ролях

Сегодня2
Дэниэл Рэдклифф — о «Пушках Акимбо», руках-пистолетах и странных ролях
Что смотреть дома: «Дрянь», «Холоп» и «Листьев. Новый взгляд»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Дрянь», «Холоп» и «Листьев. Новый взгляд»

Сегодня0
«Дни» Цай Минляна: Медитативная история о приятной встрече двух одиноких мужчин
Берлин-2020

«Дни» Цай Минляна: Медитативная история о приятной встрече двух одиноких мужчин

Сегодня0
Adult Swim выпустил безумный проморолик «Рика и Морти». В нем постоянно умирают Морти

Adult Swim выпустил безумный проморолик «Рика и Морти». В нем постоянно умирают Морти

42 минуты назад0
«Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман: История одного аборта
Берлин-2020

«Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман: История одного аборта

Сегодня4
Кортни Кокс предложила актера на роль Джо в ремейке «Друзей». Это Тимоти Шаламе

Кортни Кокс предложила актера на роль Джо в ремейке «Друзей». Это Тимоти Шаламе

час назад1
6 лучших трейлеров недели: «Кэндимен», «Рассказы из Петли» и «Лига монстров»

6 лучших трейлеров недели: «Кэндимен», «Рассказы из Петли» и «Лига монстров»

Сегодня, 15:131
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт