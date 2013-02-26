Кортни Кокс предложила актера на роль Джо в ремейке «Друзей». Это Тимоти Шаламе

Во время записи YouTube-шоу «Хайкинг с Кевином» звезда «Друзей» Кортни Кокс раскрыла, кого бы она точно взяла в возможный ремейк сериала. По ее мнению, с ролью Джо, которого сыграл Мэтт ЛеБлан, в новой версии отлично бы справился Тимоти Шаламе.

«Ну, Тимоти Шаламе мог бы стать Джо, — рассказала Кокс ведущему Кевину Нилону во время прогулки. — Он очень хороший».

Кокс, разумеется, рассматривает несуществующий сценарий с перезапуском «Друзей». На данный момент нет даже намека на возможный ремейк, не говоря уже о планах или слухах. У зрителей, тем не менее, в ближайшем будущем появится возможность вновь увидеть Кокс, ЛеБлана, Лизу Кудроу, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера и Дженнифер Энистон вместе на экранах: HBO Max готовит часовой спецвыпуск. Вместе с создателями «Друзей» актеры обсудят популярный сериал, и Кокс уверена, что получится отличная передача.

«Мы отлично проведем времени. Будет круто, — заявила актриса. — Мы встретились, посидели, все обсудили, вспомнили о нашем общем невероятном опыте. Будет потрясающе».

«Прошло столько времени. Не знаю, сколько лет, может, пятнадцать. Мы наконец собрались все вместе и поужинали. Когда мы собираемся, чего практически не бывает, очень редко, наверное, раза два после окончания сериала, мы отлично проводим время. Много смеемся», — добавила Кокс.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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