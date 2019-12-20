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Леди Гага выпустила клип на новую песню. И он целиком снят на iPhone

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Певица и актриса Леди Гага представила клип на свою новую песню «Stupid Love». Видео длится около четырех минут, и оно целиком снято на одну из последних моделей iPhone — 11 Pro. В ролике Гага танцует вместе со своей командой посреди локации, напоминающей пустынную Аризону. Режиссером выступил Дэниел Аскилл, ранее снимавший клипы для певицы Сиа.

Это не первый случай, когда музыкальный клип снимается на смартфон Apple. Ранее Селена Гомес выпустила черно-белое видео на песню «Lose You to Love Me», где режиссер Софи Мюллер также задействовала iPhone 11 Pro.

В последнее время на iPhone снимают и полнометражные фильмы. Среди них, например, две картины Стивена Содерберга «Птица высокого полета» и «Не в себе».

Карьера Леди Гага изначально была связана с музыкой, но вскоре певица начала сниматься в кино. В 2013 году с ее участием вышел боевик «Мачете убивает», в 2014-м — «Маппеты 2» и «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать». В 2018-м она исполнила главную роль в мелодраме «Звезда родилась». Фильм Брэдли Купера собрал в прокате внушительные 436 млн долларов при бюджете в 36 миллионов, а сама Гага удостоилась двух номинаций на «Оскар», в одной из которых одержала победу («Лучшая песня»). Кроме того, Гага участвовала в пятом сезоне «Американской истории ужасов» — эта роль принесла ей «Золотой глобус».

Источник: Macrumors

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