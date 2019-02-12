Находка дня: Постеры современных фильмов в стиле старых японских афиш

Посмотрев, какие плакаты раньше рисовались для японских кинотеатров, пользователь Twitter, Corned Beef Taro, решил воссоздать старый стиль для постеров современных голливудских картин. Так на свет появилась серия афиш, которым самое место на стенах японских кинотеатров 1970-х.

При этом автор не просто повторил оригинальный визуальный стиль плакатов, призывающих зрителя в кино. Для некоторых фильмов он также придумал альтернативные названия, как часто делалось, когда в прокат Японии выходили американские картины.



С остальными работами художника можно ознакомиться в его Twitter, где он периодически публикует новые постеры.

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