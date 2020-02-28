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Видео дня: Хоакин Феникс, Джаред Лето и Хит Леджер в фанатском сиквеле «Джокера»

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Пока разговоры о возможном сиквеле «Джокера» так и остаются разговорами, фанаты берут дело в свои руки. Автор YouTube-канала Eli Q придумал свою версию продолжения картины Тодда Филлипса — «Бэтмен: Три Джокера». В нем он объединил три версии Джокера — Хоакина Феникса, Джареда Лето из «Отряда самоубийц» и Хита Леджера из «Темного рыцаря». На вторым ролях — Бэтмен в исполнении Бена Аффлека.

По замыслу автора после событий оригинального фильма Артур Флек выходит на свободу из лечебницы Аркхэм и обнаруживает, что во время его отсутствия в Готэме появилось два новых Джокера. Между ними идет полноценная война за власть и территорию, а Бэтмен безнадежно пытается сдержать хаос.

Издательство DС Comics давно обещает выпустить комикс «Три Джокера», в котором автор Джефф Джонс планирует рассказать сложную и запутанную историю персонажа и объяснить, почему Джокеры разных эпох кардинально отличаются друг от друга. Джонс намекает, что в этом замешаны некие силы, контролирующие судьбу всей вселенной комиксов DC.

  • «Джокер» — самый кассовый проект с рейтингом R и самый прибыльный фильм по комиксам. При бюджете в 55 млн долларов картина собрала в мировом прокате 1,07 млрд долларов.
  • Лента была представлена в 11 категориях на премии «Оскар», но в итоге одержала победу в двух — «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс) и «Лучший композитор» (Хильдур Гуднадоуттир).
  • Роль в «Джокере» принесла Фениксу его первый «Оскар».
  • О пути Феникса к «Оскару» КиноПоиск рассказывал в отдельном видео.

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