Видео дня: Хоакин Феникс, Джаред Лето и Хит Леджер в фанатском сиквеле «Джокера»

Пока разговоры о возможном сиквеле «Джокера» так и остаются разговорами, фанаты берут дело в свои руки. Автор YouTube-канала Eli Q придумал свою версию продолжения картины Тодда Филлипса — «Бэтмен: Три Джокера». В нем он объединил три версии Джокера — Хоакина Феникса, Джареда Лето из «Отряда самоубийц» и Хита Леджера из «Темного рыцаря». На вторым ролях — Бэтмен в исполнении Бена Аффлека.

По замыслу автора после событий оригинального фильма Артур Флек выходит на свободу из лечебницы Аркхэм и обнаруживает, что во время его отсутствия в Готэме появилось два новых Джокера. Между ними идет полноценная война за власть и территорию, а Бэтмен безнадежно пытается сдержать хаос.

Издательство DС Comics давно обещает выпустить комикс «Три Джокера», в котором автор Джефф Джонс планирует рассказать сложную и запутанную историю персонажа и объяснить, почему Джокеры разных эпох кардинально отличаются друг от друга. Джонс намекает, что в этом замешаны некие силы, контролирующие судьбу всей вселенной комиксов DC.

«Джокер» — самый кассовый проект с рейтингом R и самый прибыльный фильм по комиксам. При бюджете в 55 млн долларов картина собрала в мировом прокате 1,07 млрд долларов.

Лента была представлена в 11 категориях на премии «Оскар», но в итоге одержала победу в двух — «Лучшая мужская роль» ( Хоакин Феникс ) и «Лучший композитор» ( Хильдур Гуднадоуттир ).

Роль в «Джокере» принесла Фениксу его первый «Оскар».

О пути Феникса к «Оскару» КиноПоиск рассказывал в отдельном видео

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