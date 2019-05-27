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Ковчег из «Индианы Джонса» обнаружили в передаче об антиквариате. Его оценили в 120 000 долларов

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В свежем эпизоде передачи «Роудшоу с антиквариатом» появился неожиданный предмет — прототип Ковчега Завета, созданный для фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Его принес сын человека, работавшего над картиной 1981 года. Он хотел узнать вероятную стоимость старинного реквизита.

«Было забавно рассказывать друзьям, что у меня есть Ковчег Завета», — признался мужчина. По его словам, несколько десятилетий ковчег использовали в его семье для хранения полотенец.

Оценщик передачи Джеймс Сапп осмотрел Ковчег, который сохранился в отличном состоянии, и предположил, что на аукционе за него можно выручить в районе 120 тыс. долларов.

Настоящий реквизит, использовавшийся в фильме, сейчас выставлен на ранчо «Скайуокер» Джорджа Лукаса в Калифорнии.

  • Сейчас в работе находится пятый фильм об Индиане Джонсе. Режиссерское кресло занимал Стивен Спилберг, поставивший все части серии, но 27 февраля стало известно, что он оставил проект. Вместо него картину может снять Джеймс Мэнголд. Спилберг присмотрит за производством в качестве продюсера.
  • О сюжете «Индианы Джонса 5» пока ничего не известно. Изначально сценарий продолжения написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода»), но впоследствии студия пригласила Джона Кэздана, написавшего «Хана Соло» вместе с отцом, чтобы он переработал текст.
  • Харрисон Форд вновь возьмется за хлыст и вернется в роли Индианы Джонса.
  • Смена режиссера в итоге может привести к переносу релиза, как уже происходило несколько раз. «Индиана Джонс 5» был объявлен в 2016 году и ожидался в кинотеатрах летом 2019-го. После этого премьеру перенесли на июль 2020-го, но в итоге из-за затянувшейся работы над сценарием новой датой релиза назначили 9 июля 2021 года.
  • Последний фильм — вышедшая в 2008 году лента «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» — показал в прокате хороший результат (790,6 млн долларов), но был плохо принят критиками и считается худшей частью франшизы. В общей сложности касса серии составляет 1,96 млрд долларов.

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