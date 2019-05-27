Ковчег из «Индианы Джонса» обнаружили в передаче об антиквариате. Его оценили в 120 000 долларов

В свежем эпизоде передачи «Роудшоу с антиквариатом» появился неожиданный предмет — прототип Ковчега Завета, созданный для фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». Его принес сын человека, работавшего над картиной 1981 года. Он хотел узнать вероятную стоимость старинного реквизита.

«Было забавно рассказывать друзьям, что у меня есть Ковчег Завета», — признался мужчина. По его словам, несколько десятилетий ковчег использовали в его семье для хранения полотенец.

Оценщик передачи Джеймс Сапп осмотрел Ковчег, который сохранился в отличном состоянии, и предположил, что на аукционе за него можно выручить в районе 120 тыс. долларов.

Настоящий реквизит, использовавшийся в фильме, сейчас выставлен на ранчо «Скайуокер» Джорджа Лукаса в Калифорнии.

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