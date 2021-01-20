Глава Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса. Он вооружен приложением Судного дня

После слияния Fox и Disney появление пародии на киновселенную Marvel в мультсериале «Симпсоны» было неизбежным. В новом эпизоде «Барт-злодей» создатели проекта представят собственную версию «Мстителей» — команду «Поборники». В клипе из серии, которая выйдет 1 марта, они сражаются не с Таносом, а с Чинносом (или Подбородосом), собравшимся с помощью приложения Судного дня изменить всю Вселенную. Озвучил главного злодея Кевин Файги, президент студии Marvel.
Ранее в сети появился эпичный постер серии, также пародирующий «Мстителей» и Marvel.
По сюжету серии Барт случайно узнает подробности новой части супергеройской франшизы «Поборники» до ее выхода в кинотеатры. Вооруженный этими знаниями и оставаясь Бартом, он решает стать злодеем — Мальчиком-спойлером. Остановить его могут только героические представители студии (режиссеры Энтони и Джо Руссо), которые намерены во что бы то ни стало предотвратить слив ценной информации.
- В апреле 2018 года «Симпсонов» признали одним из самых продолжительных сериалов в истории телевидения. Шоу уже давно носит звание самого длинного мультсериала в истории американского ТВ: проект непрерывно выходит начиная с 1989 года.
- Заключительная часть «Саги бесконечности» киновселенной Marvel, блокбастер «Мстители: Финал», в 2019 году стала самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции). Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов.
- Картина также стала невероятно успешной в России, заняв второе место в списке самых кассовых проектов отечественного проката.
- Благодаря популярности «Финала» «Мстители» заняли первое место среди поисковых запросов сайта Pornhub.
Источник: Variety
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