Глава Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса. Он вооружен приложением Судного дня

После слияния Fox и Disney появление пародии на киновселенную Marvel в мультсериале «Симпсоны» было неизбежным. В новом эпизоде «Барт-злодей» создатели проекта представят собственную версию «Мстителей» — команду «Поборники». В клипе из серии, которая выйдет 1 марта, они сражаются не с Таносом, а с Чинносом (или Подбородосом), собравшимся с помощью приложения Судного дня изменить всю Вселенную. Озвучил главного злодея Кевин Файги, президент студии Marvel.

Ранее в сети появился эпичный постер серии, также пародирующий «Мстителей» и Marvel.

По сюжету серии Барт случайно узнает подробности новой части супергеройской франшизы «Поборники» до ее выхода в кинотеатры. Вооруженный этими знаниями и оставаясь Бартом, он решает стать злодеем — Мальчиком-спойлером. Остановить его могут только героические представители студии (режиссеры Энтони и Джо Руссо), которые намерены во что бы то ни стало предотвратить слив ценной информации.

Источник: Variety

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