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Тизер сериала «Водоворот»: Музыкальная история от режиссера «Ла-Ла Ленда»

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Стрим-сервис Netflix представил тизер первого сериала оскароносного режиссера Дэмьена Шазелла — проекта «Водоворот». В минималистичном ролике главный герой в исполнении Андре Холланда идет по улицам Парижа к своему музыкальному клубу, в честь которого назван сериал. По пути он встречает свою дочь, вместе с которой направляется внутрь.

В центре сюжета — пианист из Нью-Йорка Эллиот Удо, который осел в Париже, владеет долей в убыточном клубе «Водоворот», состоит в сложных отношениях с певицей и скрывается от прежней славы. Однажды на пороге клуба появляется его 15-летняя дочь, и Эллиот должен наконец взять себя в руки.

Появились также постеры проекта.

В «Водовороте» будет восемь эпизодов. Джек Торн, известный по сериалам «Электрические сны Филипа К. Дика», «Это — Англия» и «Молокососы», написал сценарий. Шазелл поставил первые два эпизода и выступает в роли исполнительного продюсера. Музыку для шоу создал Глен Баллард, работавший с Аланис Мориссетт и Майклом Джексоном.

Сериал выйдет на Netflix 8 мая 2020 года.

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