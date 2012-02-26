Появились фото со съемок «Последней дуэли». С блондином Беном Аффлеком и Адамом Драйвером в броне

Стартовали съемки исторической картины Ридли Скотта «Последняя дуэль», и в сети уже появились первые фотографии с площадки. На камеры удалось поймать исполнителей главных ролей Мэтта Дэймона, Бена Аффлека и Адама Драйвера, которые очень интересно смотрятся в образах своих персонажей. Аффлека сделали блондином, выдав ему, как и Дэймону, козлиную бородку, тогда как Драйвер эффектно красуется в блестящей броне.

Кто-то заметил, что Драйвер на съемках напоминает своего персонажа из скетча в передаче «Субботним вечером в прямом эфире» — чрезмерно вжившегося в роль работника ресторана со средневековой тематикой.

В центре сюжета фильма — нормандский рыцарь Жан де Карруж (Дэймон), который по возвращении с войны узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри (Драйвер) изнасиловал его жену Маргарит (Джоди Комер). Однако у Ле Гри обнаружились сильные союзники, словам женщины никто не поверил, и Карруж обратился за помощью лично к королю Франции Карлу VI.

Заслушав все свидетельства, король постановил, что конфликт должен быть разрешен в честном поединке. Законная дуэль привлекла внимание публики, и на ней присутствовало большое количество знати и простых зрителей. Исход битвы решил судьбу не только Ле Гри и Карружа, но и жены последнего. В случае поражения мужа ее должны были сжечь на костре за ложные обвинения.

«Последняя дуэль» — экранизация одноименного романа Эрика Ягера, основанного на реальной истории последней законной дуэли, произошедшей во Франции в XIV веке. Николь Холофсенер написала сценарий адаптации совместно с Дэймоном и Аффлеком.

Американская премьера нового фильма Ридли Скотта запланирована на 25 декабря 2020 года. На данный момент неизвестно, когда картина появится в российском прокате.