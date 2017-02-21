КиноПоиск

Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует в апреле 2020-го

Обсудить0

Не успел первый сезон анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн» завершиться 21 февраля, а студия Warner уже объявила дату выхода продолжения — 3 апреля 2020 года. Первый сезон прямо сейчас доступен для просмотра только на КиноПоиск HD.

Вместе со знакомыми персонажами во втором сезоне появятся и другие обитатели Готэма. Создатели проекта раскрыли, что в продолжении «Харли Квинн» Альфред Молина озвучит хладнокровного Мистера Фриза, а Санаа Лэтэн подарит свой голос элегантной Женщине-кошке. Кейли Куоко, Лэйк Белл, Алан Тьюдик, Джим Рэш, Дж. Б. Смув, Рон Фанчес, Тони Хейл и Джейсон Александер вернутся в знакомых ролях.

В первом сезоне Харли Квинн окончательно разорвала отношения с Джокером и взялась доказать миру, что способна считаться самостоятельной злодейкой. Она собирает собственную команду и проворачивает несколько крупных дел, чтобы на нее обратила внимание главная организация суперзлодеев «Легион смерти». Но в итоге она понимает, что признание других — ничто, а главное — любовь и уважение тех, кто всегда был рядом.

  • Сюжет второго сезона «Харли Квинн» не раскрывается.
  • Историю персонажа за шесть минут можно узнать в специальном видео КиноПоиска.
  • О том, как менялись женщины Готэма, КиноПоиск рассказывал здесь.
  • Второй сезон «Харли Квинн» будет выходить на КиноПоиск HD каждую субботу, начиная с 4 апреля.

Чтобы не пропустить премьеру, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить

Смотрите также

Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»

Маколей Калкин снимется в 10-м сезоне «Американской истории ужасов»

Вчера5
Сериал «257 причин, чтобы жить» представит Россию на фестивале Canneseries-2020

Сериал «257 причин, чтобы жить» представит Россию на фестивале Canneseries-2020

26 февраля3
Netflix объявил актерский состав 2-го сезона «Ведьмака». Кто есть кто?

Netflix объявил актерский состав 2-го сезона «Ведьмака». Кто есть кто?

21 февраля17
Трейлер 3-го сезона «Мира Дикого Запада»: Мэйв с мечом идет убивать Долорес

Трейлер 3-го сезона «Мира Дикого Запада»: Мэйв с мечом идет убивать Долорес

20 февраля14

Главное сегодня

Берлин-2020

«Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман: История одного аборта

Сегодня3
«Никогда, редко, иногда, всегда» Элизы Хиттман: История одного аборта
Видео дня: Хоакин Феникс, Джаред Лето и Хит Леджер в фанатском сиквеле «Джокера»
Бюро находок

Видео дня: Хоакин Феникс, Джаред Лето и Хит Леджер в фанатском сиквеле «Джокера»

34 минуты назад2
Наркотики, ситкомы и «Утреннее шоу»: Как сложилась карьера актеров сериала «Друзья»

Наркотики, ситкомы и «Утреннее шоу»: Как сложилась карьера актеров сериала «Друзья»

35 минут назад1
«Удалить историю»: Самый смешной фильм Берлинале c Мишелем Уэльбеком
Берлинале-2020

«Удалить историю»: Самый смешной фильм Берлинале c Мишелем Уэльбеком

Вчера4
«ДАУ. Наташа»: Самый скандальный фильм Берлинского фестиваля
Берлин-2020

«ДАУ. Наташа»: Самый скандальный фильм Берлинского фестиваля

Вчера20
Ковчег из «Индианы Джонса» обнаружили в передаче об антиквариате. Его оценили в 120 000 долларов

Ковчег из «Индианы Джонса» обнаружили в передаче об антиквариате. Его оценили в 120 000 долларов

2 часа назад2
Глава Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса. Он вооружен приложением Судного дня

Глава Marvel озвучил в «Симпсонах» пародию на Таноса. Он вооружен приложением Судного дня

Сегодня, 10:481
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт