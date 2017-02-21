Второй сезон мультсериала «Харли Квинн» стартует в апреле 2020-го

Не успел первый сезон анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн» завершиться 21 февраля, а студия Warner уже объявила дату выхода продолжения — 3 апреля 2020 года. Первый сезон прямо сейчас доступен для просмотра только на КиноПоиск HD.

Вместе со знакомыми персонажами во втором сезоне появятся и другие обитатели Готэма. Создатели проекта раскрыли, что в продолжении «Харли Квинн» Альфред Молина озвучит хладнокровного Мистера Фриза, а Санаа Лэтэн подарит свой голос элегантной Женщине-кошке. Кейли Куоко, Лэйк Белл, Алан Тьюдик, Джим Рэш, Дж. Б. Смув, Рон Фанчес, Тони Хейл и Джейсон Александер вернутся в знакомых ролях.

В первом сезоне Харли Квинн окончательно разорвала отношения с Джокером и взялась доказать миру, что способна считаться самостоятельной злодейкой. Она собирает собственную команду и проворачивает несколько крупных дел, чтобы на нее обратила внимание главная организация суперзлодеев «Легион смерти». Но в итоге она понимает, что признание других — ничто, а главное — любовь и уважение тех, кто всегда был рядом.

Сюжет второго сезона «Харли Квинн» не раскрывается.

Историю персонажа за шесть минут можно узнать в специальном видео КиноПоиска .

специальном видео КиноПоиска О том, как менялись женщины Готэма, КиноПоиск рассказывал здесь .

здесь Второй сезон «Харли Квинн» будет выходить на КиноПоиск HD каждую субботу, начиная с 4 апреля.