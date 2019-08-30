Роман Полански отказался приходить на премию «Сезар» из-за скандала

Роман Полански решил не появляться на церемонии вручения премии «Сезар», которая пройдет 28 февраля. По его словам, такое решение вызвано желанием защитить своих коллег и родных, которые страдают от нападок активистов. «Несколько дней у меня спрашивают, приду ли я на „Сезар“. Отвечу лишь вопросом: да как я могу?» — заявил постановщик.

Активисты, о которых говорит Полански, протестуют в связи с обвинениями в изнасиловании, которые впервые прозвучали в адрес режиссера в 1977 году. С тех пор Полански был в розыске на территории США. Тем не менее многие американские актеры продолжали работать с ним за рубежом. В их числе Харрисон Форд, Сигурни Уивер, Эдриан Броуди, Кейт Уинслет и другие.

«Мы и так знаем, что произойдет этим вечером, — продолжил Полански. — Активисты уже угрожали мне публичной расправой. Некоторые организовали протесты около концертного зала „Плейель“. Другие хотят устроить там место осуждения руководства премии. Это будет больше похоже на симпозиум, чем на праздник кино».

Полански был арестован в 1977 году за изнасилование фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, что он накачал девушку наркотиками, после чего принудил к сексу. Чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, но, когда судья отказался от сделки, он покинул Лос-Анджелес и сбежал во Францию.

В 2019 году новый фильм Поланского «Офицер и шпион» был представлен на кинофестивале в Венеции, где получил несколько наград, включая приз жюри.

«Офицер и шпион» В ноябре французские активисты решили бойкотировать премьеру. Они сорвали несколько показов «Офицера и шпиона» в Париже. Скандал также привел к отмене пресс-мероприятий с актерами.

В том же месяце актриса Валентина Моннье рассказала , что в 1975 году Полански изнасиловал ее в Швейцарии. Режиссер отрицал ее слова в своем интервью.

Валентина Моннье рассказала Несмотря на такой резонанс, в январе этого года «Офицер и шпион» получил 12 номинаций на «Сезар», одну из престижных премий за заслуги в области кино во всем мире.

Новость о номинациях вызвала новую волну возмущений. В результате критика общественности вынудила руководство премии уйти в отставку .

Источник: Variety

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