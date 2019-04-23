Находка дня: Масштабные полотна с Бэтменом, Кинг-Конгом и «Звездными войнами»

«Коробка с игрушками» (Toy Box) — серия масштабных картин, созданных американским художником Робертом Ксавье Берденом. На сложных полотнах собраны разнообразные игрушки, фигурки и статуэтки, связанные с выбранной темой. На картине «Лиса» можно найти диснеевского Робин Гуда и Ника из «Зверополиса», а на полотне «Звездные войны» изображено множество фигурок компании Kenner, долгое время выпускавшей мерчендайз по франшизе. Работы Бердена чрезвычайно большие, и сразу все детали не рассмотреть.

«Бэтмен»

«Звездные войны»

«Акула»

«Лиса»

«Горилла»

«Слон»

«Битва за Арктику»

«Вольтрон»

«Трансформеры»

«Джедаи»

В Instagram Берден опубликовал процесс создания картины «Слон».

С остальными работами художника можно ознакомиться на его сайте или в Instagram.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.