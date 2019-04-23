Находка дня: Масштабные полотна с Бэтменом, Кинг-Конгом и «Звездными войнами»

«Коробка с игрушками» (Toy Box) — серия масштабных картин, созданных американским художником Робертом Ксавье Берденом. На сложных полотнах собраны разнообразные игрушки, фигурки и статуэтки, связанные с выбранной темой. На картине «Лиса» можно найти диснеевского Робин Гуда и Ника из «Зверополиса», а на полотне «Звездные войны» изображено множество фигурок компании Kenner, долгое время выпускавшей мерчендайз по франшизе. Работы Бердена чрезвычайно большие, и сразу все детали не рассмотреть.
«Бэтмен»
«Звездные войны»
«Акула»
«Лиса»
«Горилла»
«Слон»
«Битва за Арктику»
«Вольтрон»
«Трансформеры»
«Джедаи»
В Instagram Берден опубликовал процесс создания картины «Слон».
С остальными работами художника можно ознакомиться на его сайте или в Instagram.
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