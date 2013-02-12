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Россия стала крупнейшим в Европе рынком по проданным билетам в кино

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Согласно отчету Европейской аудиовизуальной обсерватории, частично основанному на данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС), в 2019 году российские зрители купили 219,4 млн кинобилетов. Это на 9,5% выше показателей предыдущего года и больше результата ближайшего конкурента — Франции, где в 2019-м было приобретено 213,3 млн билетов.

Впервые Россия вырвалась в лидеры среди кинорынков Европы в 2017-м, но на следующий год уступила первенство Франции.

По данным отчета, 2019-й выдался для европейского рынка лучшим за последние 15 лет. Продажи кинобилетов выросли на 5,5% и с учетом стран, не входящих в Евросоюз, достигли отметки в 1,3 млрд билетов. Стремительный рост показала Германия, тогда как в Турции продажи резко упали.

Продажи выросли в первую очередь благодаря голливудским проектам. Самыми популярными фильмами прошлого года стали «Мстители: Финал», «Король Лев» и «Джокер». Они же пользовались спросом у российского зрителя.

Источник: «Ведомости»

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