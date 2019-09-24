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Видео дня: Песня из «Друзей» в музыкальных стилях разных десятилетий

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YouTube-канал PostmodernJukebox выпустил видео с эволюцией песни «I’ll Be There For You» из сериала «Друзья». Знаменитая композиция исполняется в стилях, популярных в разные десятилетия – от джаза 1920-х и бопа 1940-х до диско 1970-х и рока 1990-х. В финале к участникам видео присоединяются оригинальные исполнители песни, группа The Rembrands.

Оригинал с актерами из «Друзей»:

Весной 2020 года «Друзья» окончательно покинут Netflix и перейдут на стрим-сервис HBO Max, принадлежащий конгломерату WarnerMedia. По информации источников, за права показа популярного сериала в течение пяти лет компании пришлось заплатить 425 млн долларов, по 85 млн долларов за каждый год. В качестве подготовки к переходу сериала на новую платформу планируется выпустить часовой спецвыпуск со всеми участниками оригинального проекта.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

Все 10 сезонов «Друзей» прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD.

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