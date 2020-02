Стало известно рабочее название «Человека-паука 3». Это отсылка к сериалу «Сайнфелд»

Согласно информации профиздания Production Weekly, производство третьего, пока еще безымянного фильма о Человеке-пауке от Sony/Marvel пройдет под рабочим названием «Безмятежность сейчас» (Serenity Now). Это отсылка к сериалу «Сайнфелд», в третьем эпизоде девятого сезона которого эту фразу повторяли как мантру для успокоения.

Рабочее название, к сожалению, ничего не говорит о сюжете фильма, так как создатели постоянно используют отсылки к «Сайнфелду» для рабочих названий. В 2017 году «Человек-паук: Возвращение домой» снимался под названием «Лето Джорджа» (The Summer of George) (22-я серия 8-го сезона), а «Человек-паук: Вдали от дома» назвали «Осень Джорджа» (The Fall of George; такой серии нет).

«Мы выбираем кодовые имена, которые заставляют нас смеяться, — признался продюсер Эрик Хосерман Кэрролл в 2017 году. — В то время в Лос-Анджелесе был канал, который по несколько часов крутил „Сайнфелда“, и на следующей день мы приходили и обсуждали сериал. Когда пришло время выбирать рабочее название, кто-то предложил „Лето Джорджа“, и этот вариант всех сильно рассмешил».

Съемки «Человека-паука 3» стартуют в июле и продлятся до ноября. Работа пройдет в Атланте, где расположена студия Pinewood , Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии.

Сюжет проекта неизвестен. По слухам, главным злодеем фильма станет Крэйвен-охотник, для которого Человек-паук — идеальная добыча. Считается, что на его появление намекают предстоящие съемки в Исландии.

