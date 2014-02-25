Взрывы на съемках «Матрицы 4» повредили Сан-Франциско, но жители не против

Ранее в сети появились видео съемок экшен-сцены из «Матрицы 4» в Сан-Франциско, в которой задействованы большое количество взрывчатки, вертолеты и переворачивающиеся машины. Со стороны сцена смотрелась эффектно, но, как выяснилось, она не прошла бесследно для города: из-за взрыва оплавились покрытия нескольких уличных фонарей и одного рекламного щита.
«Мы просто увидели оплавившийся пластик и не поняли, что случилось, — рассказал представитель рекламной компании. — Связались с менеджером и выяснили, что дело во взрывах для фильма». По его словам, замена пластика обошлась в 2000 долларов.
Несмотря на повреждения, горожане не переживают из-за съемок блокбастера. Главное, чтобы кинематографисты следили за безопасностью окружающих и оплатили возможный урон.
«Думаю, это цена бизнеса, — говорит жительница Сан-Франциско Мариэнн Сарразин. — Все хорошо, пока они соблюдают технику безопасности. А так всякое может случиться. Если они покроют стоимость повреждений, то я, наверное, не против».
«Когда я посмотрела в окно и поняла, как близко находится вертолет, то подумала: о, надеюсь не будет как в „Крепком орешке“, когда вертолет врезался в здание, — призналась Кэрол Дикерсон, наблюдавшая за съемками из своего офиса. — Но нет, они были очень осторожны».
Съемки «Матрицы 4» в Сан-Франциско закончатся в воскресенье.
- Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Студия Warner и режиссер Лана Вачовски всеми силами скрывают детали проекта. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.
- Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.
- Продолжение ожидается в кинотеатрах 20 мая 2021 года. Практически тогда же Киану Ривз вернется в образе Джона Уика в четвертой части одноименной экшен-франшизы, премьера которой запланирована на 21 мая 2021-го.
Источник: NBC Bay Area
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