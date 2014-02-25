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Взрывы на съемках «Матрицы 4» повредили Сан-Франциско, но жители не против

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Ранее в сети появились видео съемок экшен-сцены из «Матрицы 4» в Сан-Франциско, в которой задействованы большое количество взрывчатки, вертолеты и переворачивающиеся машины. Со стороны сцена смотрелась эффектно, но, как выяснилось, она не прошла бесследно для города: из-за взрыва оплавились покрытия нескольких уличных фонарей и одного рекламного щита.

«Мы просто увидели оплавившийся пластик и не поняли, что случилось, — рассказал представитель рекламной компании. — Связались с менеджером и выяснили, что дело во взрывах для фильма». По его словам, замена пластика обошлась в 2000 долларов.

Несмотря на повреждения, горожане не переживают из-за съемок блокбастера. Главное, чтобы кинематографисты следили за безопасностью окружающих и оплатили возможный урон.

«Думаю, это цена бизнеса, — говорит жительница Сан-Франциско Мариэнн Сарразин. — Все хорошо, пока они соблюдают технику безопасности. А так всякое может случиться. Если они покроют стоимость повреждений, то я, наверное, не против».

«Когда я посмотрела в окно и поняла, как близко находится вертолет, то подумала: о, надеюсь не будет как в „Крепком орешке“, когда вертолет врезался в здание, — призналась Кэрол Дикерсон, наблюдавшая за съемками из своего офиса. — Но нет, они были очень осторожны».

Съемки «Матрицы 4» в Сан-Франциско закончатся в воскресенье.

Источник: NBC Bay Area

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